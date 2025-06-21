Раскрыты подробности о фейке Киева об обмене телами погибших
ТАСС: Киев пытался уколоть Москву историей с переданным телом российского бойца
История с переданным Киеву телом российского солдата появилась в инфополе, когда Украине было необходимо «уколоть» РФ из-за пропорции при передаче тел павших, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к российской переговорной группе.
Информатор уточнил, что тело бойца с военным билетом передали России во время последнего обмена, когда Москва вернула Киеву более шести тысяч останков. После этого украинские журналисты стали публиковать сообщения о якобы имевшей место подмене тел на российских военнослужащих.
«И вдруг, именно когда нужно уколоть Россию за возвращение останков в неудобной для Киева пропорции, появляется и тело, и билет», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что пленный боец ВСУ Николай Чебан обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, отказавшись от гражданства Украины. Российские силовые структуры уточнили, что мужчина и его семья родом из Одесской области.