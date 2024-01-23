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Верхушка украинских чиновников может лишиться своих паспортов, так как никто из них не сможет сдать обязательный экзамен по основам конституции, истории Украины, а также владению государственным языком. Такое заявление сделала председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
Напомним, Зеленский представил в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве. Согласно документу, украинское гражданство имеют право получать этнические украинцы, а также их потомки из разных стран мира, за исключением России. Также паспорта Украины смогут получать иностранцы, которые добровольно вступили в ряды украинской армии.
Он отметил, что данный законопроект упростит принятие российского гражданства жителями тех территорий, которые временно находятся под контролем киевского режима. По словам Рогова, люди получат шанс избавиться от этого «оккупационного документа с вилкой на обложке». Причем происходить это будет автоматически при получении российского гражданства.
Эксперт уверен, что эта отличная возможность для местных жителей избежать мобилизации на Украине и не погибнуть в зоне спецоперации.
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«Верхушка режима Зеленского гарантированно лишится паспортов, так как точно не сможет сдать экзамены по основам конституции, истории Украины и владению государственным языком», - цитирует РИА Новости Рогова.
Эксперт уверен, что эта отличная возможность для местных жителей избежать мобилизации на Украине и не погибнуть в зоне спецоперации.
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Элина Позднякова