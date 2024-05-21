Документы станут бумажками: Политолог о ситуации вокруг легитимности Зеленского

Законность нахождения Владимира Зеленского на посту руководителя Украины после 21 мая вызывает вопросы даже по украинским законам. Подписанные им с 21 мая документы могут быть оспорены и являются недействительными бумажками. Об этом заявил политолог Сергей Михеев в беседе с РИА Новости.
«И тогда кто он? Для нас это важно в контексте переговоров. Это не может быть неважно. Потому что любая бумажка, подписанная Зеленским после 21 мая будет абсолютно недействительной, в случае, если кто-то захочет ее оспорить, ее можно будет на гвоздик в сортире повесить», — высказался политолог.Как считает Михеев, любой человек, который сменил Зеленского на посту, в дальнейшем сможет оспорить действия после окончания срока полномочий. В таком случае гарантий выполнения каких-либо соглашений и результатов переговоров с Зеленским нет, обратил внимание Михеев.
Политолог добавил, что отказ проводить выборы президента в назначенный срок было принято Зеленским под давлением Соединенных Штатов, поскольку так он более удобен.
«В таком статусе у него меньше пресловутой легитимности, меньше свободы действий, у него нет мандата, подтвержденного на выборах, его можно в любой момент заменить на кого угодно. Для них это удобно», — заключил Михеев.Ранее Зеленский открыто солгал западным СМИ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак