Больше не президент: что будет с Зеленским после 20 мая и как он стал законной целью для ВС РФ

20 мая 2019 года актер, комик и предприниматель Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. 20 мая 2024 года его президентский срок истек, однако выборы главы государства в стране проведены не будут, так как на Украине действует режим военного положения. О том, с какими лозунгами Зеленский пришел в большую политику, какие обещания не выполнил, и что его ждет после истечения срока полномочий, расскажет редакция «Радио 1».
Победа Зеленского на выборах в 2019 году
Выборы президента на Украине состоялись в апреле 2019 года. Тогда актер Владимир Зеленский триумфально обошел Петра Порошенко и вступил в должность президента. Он заявил, что намерен дать стране мир и навести порядок.
Зеленский обещал разрешить конфликт в Донбассе
Урегулирование обстановки в регионе стало одним из основных пунктов в предвыборной программе Владимира Зеленского. Тогда он заявил, что Киев заинтересован в прекращении огня и проведении прямых переговоров с Россией. Однако уже после оглашения результатов голосования риторика Зеленского поменялась. Он заявил, что предшествовать миру на Донбассе может только пересмотр Минских соглашений.
Спустя еще некоторое время, Зеленский начал говорить о том, что те, кто называет себя русским, не должны оставаться в Донбассе.
«Я считаю, что если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и считаешь, что "наше дело правое", "нам в Россию", "мы русские", — большая ошибка оставаться жить в Донбассе», — уверял президент Украины.
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Стремление Украины вступить в НАТО
Практически вся повестка Владимира Зеленского строилась вокруг ассоциации с ЕС. В итоге ему удалось достичь того, чтобы Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз, однако присоединения к блоку так и не произошло. Более того, Запад исключает присоединение Украины к ЕС до тех пор, пока в стране не завершатся военные действия.
Зеленский обещал завершить эпоху бедности на Украине
Во время политических дебатов Владимир Зеленский задал вопрос занимающему на тот момент пост главы Украины Петру Порошенко о том, почему при столь богатом президенте Украина считается бедной страной Отметим, что в 2019 году Украина действительно являлась беднейшей страной Европы по показателю ВВП на душу населения.
Тогда Зеленский заверил, что эпоха бедности на Украине закончится с его приходом к власти. Однако уже через год он объяснил неизменное положение дел тем, что у Киева накопились «огромные долги перед международными кредиторами».
«Мы должны большие, очень большие суммы нашим кредиторам (...) Не мы их набрали, но мы будем их выплачивать», — заверял Зеленский.
Кроме того, глава Украины обещал разобраться с пенсиями тех пожилых людей, кто имеет украинские паспорта, но проживает на неподконтрольной Украине территории бывших Донецкой и Луганской областей. Напомним, в 2014 году власти страны прекратили пенсионные отчисления десяткам тысяч стариков, объяснив это «экономической блокадой».
Однако эта проблема также не была решена. Власти Украины сослались на то, что на неподконтрольных территориях «нет представительств Пенсионного фонда».
Зеленский обещал Украине газ
Еще одним обещанием Зеленского, которому так и не суждено было сбыться, стало заявление о том, что Украина полностью обеспечит себя газом самостоятельно. В одном из предвыборных роликов политик, ссылаясь на данные неназванных экспертов, подсчитал, что запасов голубого топлива в недрах страны должно хватить для покрытия всего энергетического дефицита.
Однако объемы добычи газа продолжали снижаться, в последние годы такие показатели едва превышая 20 миллиардов кубометров в год при потреблении почти в 31 миллиард, что привело к росту цен на ресурс и волне протестов.
Владимир Зеленский обещал, что идет на один срок
Одно из наиболее громких обещаний будущего президента во время избирательной кампании — не задерживаться на своем посту дольше одного срока. В противном случае, по его словам, на Украине продолжится вакуум в политическом пространстве, «где народ не доверяет ни одному из политиков». Однако ввиду того, что на Украине введено военное положение, голосование в стране проводиться не будет, и это значит, что Зеленский продолжит оставаться у власти.
Как оценивают легитимность Зеленского в России
Вопрос легитимности Зеленского интересует и Россию. В том случае, если Москва будет подписывать какие-либо документы с Киевом, власти страны должны быть полностью законными. Прежде об этом говорил президент России Владимир Путин.
«Это, конечно, имеет значение, потому что, если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями. Это факт очевидный», — пояснил Путин.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вовсе назвал отмену выборов на Украине узурпацией власти. Он полагает, что говорить о пролонгации полномочий Владимира Зеленского было бы неправильно. Медведев заявил, что нынешний президент Украины является военным преступником, и «утрата им официального статуса ничего не меняет».
Кроме того, Медведев назвал Зеленского правомерной военной целью для ВС РФ, так как он является главой враждебного режима.
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Что будет с Украиной после окончания срока Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден доказывать свою легитимность. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник в беседе с URA.RU. По его словам, сомнения в законности украинской власти возникают даже за пределами Украины.
«Отсюда понятно, что он (Зеленский – прим.ред) будет в каждом видеть человека, который сомневается в том, что он, как и царь, настоящий. Будут применять репрессивные методы что приведет к усугублению политического кризиса внутри страны. Будет более жесткая форма правления, по сути диктатура», — выразил уверенность бывший политик.
Что будет с Зеленским после окончания срока
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Зеленский должен быть арестован и предан суду, либо ликвидирован, как террорист, приводит его слова ТАСС. Медведев заявил, что глава Украины должен предстать перед судом за преступления против граждан России и Украины. Однако если этого не произойдет, то нужно будет прибегать к мерам, которые применяются против террористов.
Он также привел в пример националиста Степана Бандеру, которого назвал «духовным учителем» Зеленского.
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Анастасия Хохлова