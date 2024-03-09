Фото: РИА Новости/Валерий Шарифуллин
Владимир Зеленский дал строящимся в Турции корветам для украинского флота имена гетманов-предателей Мазепы и Выговского. Это неспроста, так как эти изменники, скорее всего, близки ему по духу — своей беспринципностью и предательством национальных интересов.
Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Председатель движения «Мы вместе с Россией» напомнил, что оба гетмана в разное время изменили своей присяге русским царям.
Иван Мазепа, предавший Петра Первого, после поражения шведов под Полтавой бежал за границу и умер на чужбине. Выговский, предавший Богдана Хмельницкого и ставший его преемником, попытался резко изменить внешнеполитический курс южнорусских земель в сторону Османской империи и Речи Посполитой, чем спровоцировал длительную гражданскую войну.
Рогов посоветовал Зеленскому вспомнить об их судьбе, предположив, что и самого украинского президента в будущем не ждёт ничего хорошего.
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Иван Мазепа, предавший Петра Первого, после поражения шведов под Полтавой бежал за границу и умер на чужбине. Выговский, предавший Богдана Хмельницкого и ставший его преемником, попытался резко изменить внешнеполитический курс южнорусских земель в сторону Османской империи и Речи Посполитой, чем спровоцировал длительную гражданскую войну.
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Александр Бойцов