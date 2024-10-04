Роман Истомин будет временно исполнять полномочия главы Долгопрудного

Фото: сайт г. о. Долгорпрудный
Временно исполняющим полномочия главы Долгопрудный назначен Роман Истомин. Такое решение принято на внеочередном заседании Совета депутатов муниципалитета, которое прошло в администрации городского округа.
На заседании присутствовала вице-губернатор Московской области Мария Нагорная, сообщается на сайте администрации Долгопрудного. Заседание было созвано в связи с необходимостью назначения врип городского округа. Поступило предложение возложить временное исполнение полномочий главы на Истомина. Парламентарии проголосовали единогласно. Ранее Истомин работал в администрации Коломенского округа.
Нагорная пожелала ему удачи и подчеркнула важность налаживания диалога с исполнительной, законодательной властью и с жителями.
Ранее сообщалось, что бывший глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин в сентябре был заключён судом под стражу по делу о мошенничестве.
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«Благодарен депутатам за доверие, которое со всей ответственностью намерен оправдать. Уверен, что прекрасный, динамично развивающийся Долгопрудный благодаря большой командной работе, поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва, правительства Подмосковья и труду жителей сохранит высокий темп позитивных перемен во всех сферах жизни», – сказал Истомин.
Нагорная пожелала ему удачи и подчеркнула важность налаживания диалога с исполнительной, законодательной властью и с жителями.
Ранее сообщалось, что бывший глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин в сентябре был заключён судом под стражу по делу о мошенничестве.
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Лора Луганская