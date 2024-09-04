Пленный ВСУ заявил о приказе Сырского взорвать бомбу на Курской АЭС

Украинский военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский отдал приказ взорвать бомбу на Курской атомной электростанции (АЭС).
Шкода рассказал, что перед вторжением на российскую территорию солдатам была поставлена задача прорваться на территорию станции и заложить взрывчатку. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, Сырский лично прибыл в расположение 9-й разведроты за день до наступления и дал указания военнослужащим, которые должны были участвовать в операции.
Согласно словам пленного, Сырский настаивал на быстром прорыве к АЭС. После его отъезда бойцы задали командирам вопрос о цели операции, на что офицеры ответили, что на станции необходимо заложить взрывчатку, что вызвало опасения у солдат. Они боялись, что погибнут от взрыва и радиации.
Пленный также пояснил, что план Киева заключался в совершении диверсии с дистанционным подрывом и обвинением России в теракте.
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Согласно словам пленного, Сырский настаивал на быстром прорыве к АЭС. После его отъезда бойцы задали командирам вопрос о цели операции, на что офицеры ответили, что на станции необходимо заложить взрывчатку, что вызвало опасения у солдат. Они боялись, что погибнут от взрыва и радиации.
Пленный также пояснил, что план Киева заключался в совершении диверсии с дистанционным подрывом и обвинением России в теракте.
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Елена Перлова