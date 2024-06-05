России есть чем ответить Нидерландам на поставку F-16 Украине

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Россия в ответ на поставки Амстердамом истребителей F-16 на Украину и разрешение бить ими по российским территориям может нанести удар по производству чипов в Нидерландах. Так считает член президиума Совета по внешней и оборонной политике России, полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков.
«В Голландии есть место, за которое можно всех держать. Это то место, где производят литографы. Единственное в мире для всего чипового хозяйства. И крыша там очень слабая», — цитирует Царьград Безрукова.
Речь идёт о производстве компании ASML, которая занимается сборкой литографического оборудования для микроэлектронной промышленности. Без микроэлектроники невозможно создание современных видов вооружений. Ввиду этого Безруков считает такую цель «очень даже законной».
3 июня стало известно, что Нидерланды дадут Киеву официальное разрешение использовать свои истребители F-16 для нанесения ударов «по военным целям» на территории России.
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Элина Позднякова