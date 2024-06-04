На Западе встревожились ответом России на удары ВСУ иностранным оружием

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Москва намерена принять аналогичные меры в случае, если Запад пересечет красные линии и санкционирует удары Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по российской территории иностранным вооружением. Об этом заявил научный сотрудник из Болонского университета Николо Фасола в интервью Newsweek.
«Когда реальные красные линии будут нарушены, Россия примет соответствующие контрмеры. Возможно, будет решено нанести удары по различным целям. Мы можем ожидать ударов по украинским объектам, расположенным на территории Польши», — отметил эксперт.Он также подчеркнул, что как Запад, так и Россия беспокоятся о возможности эскалации конфликта.
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Артем Кузьмин