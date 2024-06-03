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Удары западным оружием по России не повлияют на исход СВО, заявил Алаудинов

Алаудинов: удары оружием Запада по РФ не повлияют на исход СВО и победу Москвы
03 июня 2024, 09:27
Фото: iStock/Tomas Ragina

Фото: iStock/Tomas Ragina

Удары ВСУ западным оружием по регионам РФ не повлияют на исход СВО и победу РФ. Об этом заявил командир отряда спецназа «‎Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов, пишет РИА Новости.
«Мы сейчас находимся на стадии решающего сражения с нашим врагом. Наш враг это все осознает, понимает», — сказал он.

Командир отметил, что СВО завершится полным выполнением её задач.



«Я считаю, что в этом году СВО завершится подписанием тех документов, которые будут полностью вбирать в себя интересы российского государства», — сообщил Алаудинов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Спецназ «Ахмат» перебросили на Харьковское направление. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ обзавелись уникальным оружием
Швеция передала Украине два самолета ДРЛО ASC 890
03 июня 2024, 09:46

Фото: iStock/TebNad

Стокгольм анонсировал новые военные поставки Украине, включая два самолета дальнего радиолокационного наблюдения. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что в этот пакет войдут 2 самолета ДРЛО ASC890, бронетранспортеры PBV 302, ракеты средней дальности Jaktrobot Rb99, а также неназванные виды бронетехники и артиллерийские боеприпасы.

По данным агентства, самолеты ДРЛО не могут наносить удары. Они используются для разведки и служат дополнением для боевой авиации в воздухе, а также противовоздушной и противоракетной обороны на земле. Отмечается, что они станут приоритетными целями для российских военных.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Удары западным оружием по России не повлияют на исход СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Спецназ «Ахмат» перебросили на Харьковское направление
Алаудинов сообщил о переброске спецназа «Ахмат» на Харьковское направление
03 июня 2024, 08:30

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военные спецназа «Ахмат» переброшены в Белгородскую область для работы в приграничных районах Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова.
Командир рассказал, что бойцы переброшены на разные участки боевого соприкосновения. Они уже приступили к выполнению поставленных задач.

«Мы уже адаптировались. Тут основная задача бывает сняться с того участка, где ты находишься. Перебросить подразделения. Зайти на те позиции, которые ты должен под себя уже забрать. Развернуть сеть связи. Все это уже сделано», — сказал он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Российские десантники взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российские десантники взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ
МО: костромские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Часовым Яром
03 июня 2024, 08:13

Фото: iStock/IherPhoto

Военные подразделения гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ штурмом взяли крупный опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МО РФ.
«В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии Вооруженных сил Украины и уничтожила вскрытые пункты управления», — сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что после нанесения ударов российские военные с нескольких направлений пошли на штурм. Операторы БПЛА сопровождали штурмующие подразделения. Сообщается, что штурмовые группы ВДВ овладели опорным пунктом в одном из зданий. Многие солдаты Вооруженных сил Украины сдались в плен, в том числе командир.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Мужчину из Хабаровска задержали по подозрению в работе на украинскую разведку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Мужчину из Хабаровска задержали по подозрению в работе на украинскую разведку
ФСБ сообщила о задержании хабаровчанина, который сотрудничал с ГУР МО Украины
03 июня 2024, 07:57

Фото: iStock/BrianAJackson

Уголовное дело заведено в отношении жителя Хабаровска за сотрудничество с ГУР МО Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ РФ по Хабаровскому краю.
Сообщается, что 35-летний мужчина выступал против политического решения руководства страны о проведении СВО. Хотел перейти на сторону противника. Через интернет он начал сотрудничать с представителями ГУР МО Украины с целью осуществления деятельности, которая направлена против безопасности России.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Ранее сообщалось о выдворении силовиками жителя Мелитополя Запорожской области за шпионаж в пользу Украины. Ему запрещен въезд в Россию на 20 лет. Злоумышленник хотел передать украинской стороне данные о местоположении ВС РФ, а также техники. Кроме того, мужчина распространял в соцсетях информацию, которая оправдывала деятельность украинских неонацистов. Выдворенный не успел нанести ущерба, поэтому избежал уголовной ответственности.

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Омбудсмен ЛНР назвала число погибших с 2014 года мирных жителей
Омбудсмен ЛНР: с 2014 года в республике погибли около 5,5 тысяч мирных жителей
03 июня 2024, 07:45

Фото: iStock/Ivan_Ru

В ЛНР с 2014 года проводятся постоянные поиски пропавших без вести мирных жителей. Большинство из найденных останков не опознано. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Уполномоченную по правам человека в ЛНР Анну Сороку.
«В общей же сложности, по нашим подсчетам, с 2014-го в ЛНР погибло около 5,5 тысяч мирных жителей. Эксгумировали за это время 1178 человек, из них опознали чуть более 55 процентов», — сообщила она.

Отмечается, что поисковые работы начали 10 лет назад на добровольной основе. Она рассказала, что местным жителям раздавали тетради и просили фиксировать адреса захоронений, а также надписи, которые оставляли на крестах и табличках. В дальнейшем это ускорило расследование. В 2022 году удалось опознать 80% тел, сказала Сорока.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Киев готовит провокацию в Херсоне, сообщило подполье
Подполье: в Херсон прибыли режиссеры для инсценировки гибели мирных жителей
03 июня 2024, 07:31

Фото: iStock/Diy13

Группа украинских диверсантов готовит провокацию в Херсонской области – вину за гибель мирных жителей планируется возложить на РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей пророссийского подполья города Херсона.
Сообщается, что из Киева в Херсон приехала группа режиссеров документального кино и военных корреспондентов. Отмечается, что прибыли они для оперативной инсценировки ударов российской армии по объектам гражданской инфраструктуры города.

Стало известно, что группой будет осуществляться фото‑ и видеосъёмка объектов гражданской инфраструктуры, которые были ранее разрушены. После этого будет осуществляться монтаж постановочных роликов. Для участия в видео будут привлечены националистически настроенные активисты. Эти ролики будут опубликованы в интернете, а также переданы в украинские и зарубежные СМИ.

Система ПВО уничтожила БПЛА над Белгородской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Система ПВО уничтожила БПЛА над Белгородской областью
03 июня 2024, 07:17

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом информирует Минобороны России в Телеграм-канале.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении ведомства.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Глава специального штаба по вопросам Украины при МО Германии Кристиан Фройдинг заявил, что украинские военные будут использовать над территорией РФ переданные Берлином ЗРК Patriot. По его словам, они идеально подходят для борьбы с самолетами РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Генерал ФРГ не исключил применения Украиной Patriot для поражения целей над РФ
03 июня 2024, 07:08

Фото: iStock/e-crow

Глава специального штаба по вопросам Украины при МО Германии Кристиан Фройдинг заявил, что украинские военные будут использовать над территорией РФ переданные Берлином ЗРК Patriot.
Он отметил, что системы Patriot теперь будут использоваться в районе Харькова и над Россией. По его словам, они идеально подходят для борьбы с самолетами РФ.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия сняла ограничения на нанесение Украиной ударов по целям на территории России немецким оружием. Это необходимо для борьбы с продвижением российских войск в Харьковской области. Он подчеркнул, что власти страны убеждены в наличии у Украины права защищаться от таких атак. В связи с этим украинская армия может использовать поставленное ей западное оружие, в том числе и немецкое.

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СБУ вынудило духовенство всех конфессий писать доносы на прихожан
03 июня 2024, 06:41

Фото: iStock/ChristinLola

Cотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) принудили духовенство всех конфессий доносить на прихожан, сообщили в пророссийском подполье города Херсон, передает РИА Новости.
Как отмечает источник, священнослужители вынуждены доносить на свою паству под страхом принудительной мобилизации.

«Сбушники принуждают настоятелей протестантских церквей, Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, УГКЦ, ПЦУ и других доносить на прихожан», – отметил он.

Ранее стало известно, что сотрудники СБУ, курирующие религиозные организации, обязаны с помощью угроз убеждать прихожан вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ), что началось после публикации нового закона о мобилизации.

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