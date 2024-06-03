Удары западным оружием по России не повлияют на исход СВО, заявил Алаудинов

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Удары ВСУ западным оружием по регионам РФ не повлияют на исход СВО и победу РФ. Об этом заявил командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов, пишет РИА Новости.
«Мы сейчас находимся на стадии решающего сражения с нашим врагом. Наш враг это все осознает, понимает», — сказал он.
Командир отметил, что СВО завершится полным выполнением её задач.
«Я считаю, что в этом году СВО завершится подписанием тех документов, которые будут полностью вбирать в себя интересы российского государства», — сообщил Алаудинов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Спецназ «Ахмат» перебросили на Харьковское направление. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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