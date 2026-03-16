Беспилотник ударил по миссии Евросоюза в Ираке
В столице Ирака беспилотники атаковали здание, где расположена миссия Европейского союза. В настоящее время проводится эвакуация, пишет Телеграм-канал SHOT.
Целью атаки стал отель «Аль‑Рашид», расположенный в так называемой «Зеленой зоне» — районе, где сосредоточены правительственные учреждения и посольства иностранных государств. На верхних этажах гостиницы разместилась штаб‑квартира миссии EUAM Iraq (European Union Advisory Mission in Iraq), которая занимается поддержкой реформ сектора безопасности в Ираке. По другой версии, там находится штаб службы логистической поддержки американского посольства.
Кроме того, сегодня Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении ангаров с американскими истребителями на авиабазах США. Речь идет об объектах в Аль‑Дафре (ОАЭ) и Шейх‑Исе (Бахрейн).
Читайте также: