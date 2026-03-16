Нефтяная блокада США привела к блэкауту на Кубе
Куба столкнулась с масштабным отключением электроэнергии. По данным государственной электроэнергетической компании Unión Eléctrica de Cuba, в стране произошел тотальный блэкаут.
Как сообщает CNN, это крупнейшее нарушение энергоснабжения за последние годы. По факту инцидента власти начали расследование.
Кризис возник из-за полного прекращения поставок нефти из США. Президент Мигель Диас‑Канель подтвердил, что за последние три месяца на остров не поступило ни одной партии. На фоне дефицита топлива резко выросли его цены. По информации телеканала, на черном рынке заправка полного бака автомобиля может обойтись в сумму до 300 долларов.
