В ЕС призвали жестче действовать с российскими нефтяными танкерами

16 марта 2026, 21:56

Каллас призвала членов ЕС жестче действовать с российскими нефтяными танкерами

Главный евродипломат Кая Каллас призвала страны Евросоюза (ЕС) ужесточить меры в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС.





В ночь на 1 марта бельгийские военные задержали в Северном море танкер Ethera, шедший под флагом Гвинеи. По данным СМИ, судно могло подпадать под европейские санкции. Операция проводилась в бельгийской экономической зоне при поддержке двух вертолетов французских вооружённых сил. Также сообщалось, что владельцы танкера могут быть связанными с ЮАР или ОАЭ.





«Усиление давления на «теневой флот» России — один из лучших инструментов, которые у нас есть. Я приветствую Францию, Бельгию и Швецию за досмотр и задержание танкеров под ложными флагами. Пришло время действовать жестче в отношении российского «теневого флота», — произнесла Каллас.