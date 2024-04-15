Фото: РИА Новости/Стрингер
Продолжение нынешней политики президента Украины Владимира Зеленского приведет к дальнейшим территориальным потерям Киева. Об этом в статье «Комсомольской правде» заявил украинский политик Виктор Медведчук.
Он напомнил, что жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей сделали выбор в пользу России, воспользовавшись одной из статей Устава ООН. По словам Медведчука, по такому же пути могут пойти и другие регионы Украины.
По словам Медведчука, все сменяющие друг друга главы украинского государства обещали одно, а делали совершенно другое. В результате независимость, суверенитет и государственность Украины были «проданы и разбазарены».
По мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, государственность Украины вряд ли удастся сохранить. Он подчеркнул, что этот вопрос будет стоять на повестке дня в ближайшее время.
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«По результатам волеизъявления народа, территории их проживания вошли в состав РФ. И пока Зеленский играет свой последний спектакль, количество новых регионов России будет расти», – предрек Медведчук.
По словам Медведчука, все сменяющие друг друга главы украинского государства обещали одно, а делали совершенно другое. В результате независимость, суверенитет и государственность Украины были «проданы и разбазарены».
По мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, государственность Украины вряд ли удастся сохранить. Он подчеркнул, что этот вопрос будет стоять на повестке дня в ближайшее время.
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Александр Климов