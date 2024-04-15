Российские войска ответили ВСУ на обстрел Энергодара, заявил Рогов

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Российские войска атаковали склад техники и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Чкалово Днепропетровской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, российские войска атаковали склады боевиков ВСУ и боеприпасов на правом берегу в селе Чкалово, а также склады и скопление военной техники, которая использовалась для обстрела Энергодара и Каменск-Днепровского района Запорожской области.
Рогов добавил, что после атаки на складе произошел взрыв и на место происшествия прибыла машина скорой помощи.
7 апреля ВСУ атаковали купол энергоблока №6 Запорожской АЭС. Станция не получила критических повреждений, пострадавших нет.
11 апреля, по словам Владимира Рогова, российские войска атаковали подразделения 121-й бригады ВСУ, обстреливающие Запорожскую АЭС и город Энергодар. Рогов добавил, что российские войска также атаковали подразделения 121-й бригады ВСУ в Никополе и его окрестностях.
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Рогов добавил, что после атаки на складе произошел взрыв и на место происшествия прибыла машина скорой помощи.
7 апреля ВСУ атаковали купол энергоблока №6 Запорожской АЭС. Станция не получила критических повреждений, пострадавших нет.
11 апреля, по словам Владимира Рогова, российские войска атаковали подразделения 121-й бригады ВСУ, обстреливающие Запорожскую АЭС и город Энергодар. Рогов добавил, что российские войска также атаковали подразделения 121-й бригады ВСУ в Никополе и его окрестностях.
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Александр Климов