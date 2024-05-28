В России отреагировали на слова Байдена о «победе» США над фашизмом

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Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что администрация США занимаются принижением и дезавуированием роли Советский Союза в уничтожении фашизма. Слова российского посла приводит Телеграм-канал диппредставительства.
«Нет в мире ни одной страны, которая вынесла больше, чем мы в борьбе с гитлеровской Германией и ее сателлитами», — заявил Антонов.Он подчеркнул, что РФ будет с этим бороться и не позволит искажать историю.
На днях американский президент Джо Байден в ходе выступления на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти, сказал, что во время Второй мировой войны мир и Европу спасла от фашизма армия Соединенных Штатов. При этом он ни слова не сказал о вкладе СССР в окончание войны.
Последнее время политики Запада все чаще искажают исторические факты. Так официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США и союзники одержали победу над фашизмом во Второй мировой войне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак