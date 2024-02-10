Российская академия наук участвует в разработке решений будущих конфликтов

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Учёные Российской академии наук (РАН) принимают активное участие в разработке решений и сценариев относительно возможных будущих конфликтов. Об этом сообщил глава РАН Геннадий Красников.
Двумя днями ранее, выступая в Государственном Кремлёвском дворце на торжественном вечере, посвящённом 300-летнему юбилею РАН, президент РФ Владимир Путин поблагодарил академиков за вклад в эффективное решение вопросов по обеспечению обороноспособности и безопасности страны.
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