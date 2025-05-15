Трамп не поедет в Стамбул на переговоры России и Украины

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)
Переговоры между Россией и Украиной пройдут 15 мая в Стамбуле, однако президент США Дональд Трамп не примет в них участия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами американской стороны.
В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Президент России Владимир Путин также утвердил состав группы экспертов для переговоров с украинской стороной.
Украинскую делегацию возглавит президент Владимир Зеленский, также в нее войдут глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и советник Зеленского Игорь Жовква.
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Президент России Владимир Путин также утвердил состав группы экспертов для переговоров с украинской стороной.
Украинскую делегацию возглавит президент Владимир Зеленский, также в нее войдут глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и советник Зеленского Игорь Жовква.
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Мария Моисеева