Макрон заявил о понимании Киевом невозможности вернуть утраченные территории

Введение новых санкций Евросоюза против России невозможно без поддержки США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По их данным, угрозы ЕС ввести ограничения за отказ Москвы от 30-дневного перемирия могут быть восприняты Кремлём как блеф из-за отсутствия единства внутри блока.