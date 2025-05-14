Макрон заявил о понимании Киевом невозможности вернуть утраченные территории

Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)
Украинцы ясно понимают, что не могут вернуть утраченные территории. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.
По словам французского лидера, боевые действия должны завершиться, а Украина должна оказаться «в наилучшей позиции, чтобы вернуться к переговорам». Макрон подчеркнул, что переговоры «позволят решить территориальные вопросы», однако Киев ясно осознает, что не сможет вернуть утраченные земли.
До этого глава Франции заявил, что в течение нескольких дней против РФ могут ввести очередной пакет санкций. Это произойдет, если Москва не примет условие о введении 30-дневного перемирия.
Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе. США положительно оценили данную инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговором с лидером Российской Федерации.
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До этого глава Франции заявил, что в течение нескольких дней против РФ могут ввести очередной пакет санкций. Это произойдет, если Москва не примет условие о введении 30-дневного перемирия.
Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе. США положительно оценили данную инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговором с лидером Российской Федерации.
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Екатерина Коршунова