В США раскрыли стоившую власти фатальную ошибку Асада

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Отказ бывшего сирийского президента Башара Асада от предложения США пресечь снабжение ливанского шиитского движения «Хезболла» через территорию Сирии в обмен на снятие санкций стоил ему власти. Об этом информирует The Washigton Post со ссылкой на источники.
Уточняется, что за несколько недель до атаки оппозиции Асад отклонил несколько новых предложений, которые могли бы помочь укрепить его власть. Согласно информации издания, одно из них отменило бы самые жесткие санкции Вашингтона в обмен на то, что Асад лишит Иран возможности вооружать и поддерживать «Хезболлу».
Примечательно, что значительной ошибкой для сирийского лидера стал отказ от нормализации отношений с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Напомним, в ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну.
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Примечательно, что значительной ошибкой для сирийского лидера стал отказ от нормализации отношений с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Напомним, в ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну.
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Екатерина Коршунова