Зеленский отказался заключать новые минские соглашения

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что не хочет подписывать новое соглашение, аналогичное Минскому.
Ранее президент отказася от плана Дональда Трампа по урегулированиу конфликта на Украине.
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Александр Климов