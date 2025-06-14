США вывели системы ПВО из Украины для усиления защиты своих баз на Ближнем Востоке
США вывели системы ПВО из Украины для усиления защиты своих баз на Ближнем Востоке. Об этом сообщил глава Пентагона Питер Хегсет.
Политик подчеркнул, что Вашингтон действительно перебросил системы противодействия БПЛА из Украины в ближневосточный регион. Американские власти стараются использовать все возможные способы защиты своих граждан в регионе и по всему миру, поскольку в настоящее время «в обороне ландшафт другой».
По словам Хегсета, США полностью готовы к нарастающей угрозе. Он отметил, что методы ведения вооружённого конфликта, а также техника стремительно меняются. Но на местах у Штатов «правильные люди».
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