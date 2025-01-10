Российские банки и предприятия попали под мощные санкции Японии

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Правительство Японии приняло новые антироссийские меры, расширив список санкций. Под ограничения попали 11 физических лиц, 51 юридическое лицо и три российских банка: ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк. Эти данные были опубликованы японским кабинетом министров в пятницу.
Санкции включают заморозку активов ряда лиц, включая генерального директора «Алросы» Павла Маринычева, первого заместителя гендиректора «Ростеха» Владимира Артякова и главу «ПСВ Технологии» Сергея Петрова. Среди организаций под санкции попали НПО машиностроения, Алексинский химкомбинат и другие предприятия.
Кроме того, Япония запретила экспорт в Россию 335 видов товаров, включая капсаицин, используемый в промышленности, а также детали для спецтехники, малолитражных мотоциклов и инструментов. В рамках экспортных ограничений меры затронули 22 российские компании, передает ТАСС.
Дополнительно санкции введены против 31 компании из восьми стран: Китая (18), Турции (8), Киргизии (2), а также Казахстана, Таиланда и ОАЭ. Заморозка активов также коснулась одного гражданина Северной Кореи и грузинского MRB Bank.
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Кроме того, Япония запретила экспорт в Россию 335 видов товаров, включая капсаицин, используемый в промышленности, а также детали для спецтехники, малолитражных мотоциклов и инструментов. В рамках экспортных ограничений меры затронули 22 российские компании, передает ТАСС.
Дополнительно санкции введены против 31 компании из восьми стран: Китая (18), Турции (8), Киргизии (2), а также Казахстана, Таиланда и ОАЭ. Заморозка активов также коснулась одного гражданина Северной Кореи и грузинского MRB Bank.
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Мария Моисеева