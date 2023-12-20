Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили пикапы с личным составом ВСУ — МО РФ

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Операторы FPV-дронов ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожили пикапы с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как сообщили в российском военном ведомстве, в первом пикапе, который уничтожил беспилотник российских десантников, находилось трое украинских солдат. После второго запуска дрона был выведен из рабочего состояния автомобиль Вооружённых сил Украины (ВСУ), а после третьего — финального — захода бойцы ВДВ РФ ликвидировали ещё один пикап противника в одном из населенных пунктов на правобережье Днепра.
Выполнив боевую задачу, расчет «крылатой пехоты» оперативно сменил свою позицию, чтобы не дать противнику возможности нанести ответный удар.
Напоминаем, что Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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