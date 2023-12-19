Расчёт БПЛА ставропольских десантников уничтожил около 140 военных ВСУ — МО РФ

Фото: сайт Минобороны РФ
Расчёт ударных БПЛА ставропольских десантников за два месяца ликвидировал около 140 военнослужащих ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МО РФ.
«Как только мы находим цели, тут же запускаем две «птицы» (беспилотника). Первая с боеприпасом для сброса, чтобы разобрать блиндаж, вторая тоже взлетает с нагрузкой. Это делается для того, чтобы если из блиндажа выбежит пехота, то сразу ее отработать. Только за последние два месяца наш расчет уничтожил около 140 украинских боевиков и 230-240 ранил», — рассказал оператор расчёта с позывным «Санта».
Он добавил, что ВСУ в ночное время регулярно устраивают вылазки и проводят ротации, хотя днём они этого не делают. При этом увидев в небе российский БПЛА, украинские военные сразу разбегаются, отметил «Санта».
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Диана Аванесян