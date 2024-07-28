Российские десантники уничтожили гаубицу ВСУ М-777 и склад боеприпасов ВСУ

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Беспилотные летательные аппараты Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили гаубицу М-777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщило в Telegram-канале Министерство обороны России.
Также был уничтожен склад боеприпасов. В ведомстве отметили, что цели были обнаружены операторами дрона-разведчика «Zala». Цели были поражены боеприпасами «Ланцет».
Ранее Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ М109 с помощью беспилотников «Ланцет».
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Александр Климов