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Иностранные наемники начали массово покидать Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за условий службы. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.
По его словам, иностранные солдаты жалуются на то, что их отправляют в «мясорубки» и безрезультатные атаки. Они также жалуются на глупость, подлость и предательство своих командиров, добавил собеседник.
Он сообщил, что в Интернете распространяются видеоролики, на которых наемники после нескольких месяцев службы бегут на родину и рассказывают об «аде и кошмарах» в ВСУ. Прозоров отметил, что, в отличие от украинских солдат, их первоначальный контракт рассчитан всего на полгода, и они имеют право разорвать его в любой момент.
Ранее Прозоров заявил, что за два с половиной года украинского конфликта через службы ВСУ прошло около 15 тысяч иностранных наемников. При этом он отметил, что трети из них уже нет в живых.
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Он сообщил, что в Интернете распространяются видеоролики, на которых наемники после нескольких месяцев службы бегут на родину и рассказывают об «аде и кошмарах» в ВСУ. Прозоров отметил, что, в отличие от украинских солдат, их первоначальный контракт рассчитан всего на полгода, и они имеют право разорвать его в любой момент.
«Я думаю, основные сливки уже были собраны в 2022-2023 году. Сейчас, если едут, то реально вот из нищих стран просто заработать деньги и быстренько сбежать, пока русская артиллерия или авиация не "обнулила"», – рассказал он.
Ранее Прозоров заявил, что за два с половиной года украинского конфликта через службы ВСУ прошло около 15 тысяч иностранных наемников. При этом он отметил, что трети из них уже нет в живых.
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Александр Климов