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Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что за два с половиной года конфликта с Россией через украинскую армию прошло около 15 тысяч иностранных наемников, передает РИА Новости.
Объясняя потери наемников в Украине, Прозоров подчеркнул, что утверждение Киева о том, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) служили десятки тысяч иностранцев, является заблуждением.
Ранее российские хакеры опубликовали данные о 3,2 тысячах иностранных наемниках в ВСУ. Эту информацию опубликовала группа RaHDit («Злые русские хакеры»).
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«На самом деле не так. За все время СВО, может, у них там, ну, 15 тысяч наемников прошло. Я думаю, что добрая треть из них погибла», – заявил он.
Ранее российские хакеры опубликовали данные о 3,2 тысячах иностранных наемниках в ВСУ. Эту информацию опубликовала группа RaHDit («Злые русские хакеры»).
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Александр Климов