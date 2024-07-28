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На Украине раскрыли число наемников в «Интернациональном легионе»

Прозоров: в «Интернациональном легионе» Украины состоят около 3 тысяч наемников
28 июля 2024, 06:05
Фото: istock / Irina Piskova

Фото: istock / Irina Piskova

Около 3 тысяч иностранных наемников входят в состав «Интернационального легиона» Украины. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.
По его словам, «Интернациональный легион» представляет собой медиапроект, цель которого показать, что весь мир поддерживает Украину. Собеседник телеканала отметил, что вся страна живет в режиме производства информационных побед.

Прозоров напомнил, что сразу после начала спецоперации президент Владимир Зеленский создал «Интернациональный легион», который в настоящее время подчиняется управлению разведки Министерства обороны.



Ранее эксперт говорил о недовольстве иностранных наемников условиями службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

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#наемники
В Харькове поразили транспортное предприятие
Прокуратура: ВС РФ поразили ракетами транспортное предприятие в Харькове
28 июля 2024, 20:20

Фото: istock / Zeferli

Вооруженные силы РФ поразили ракетами транспортное предприятие в Слободском районе Харькова, заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в видео, размещенном в Телеграм-канале ведомства.
«В 11 часов россияне нанесли два ракетных удара по Слободскому району Харькова. Удары наносились по одному из транспортных предприятий района», — сказал представитель прокуратуры.
По его словам, пострадавших и погибших в результате ударов нет. Деталей о последствиях атаки Чубенко не раскрыл.

До этого украинские информагентства сообщили о двух взрывах в Харькове, которые позвучали на фоне воздушной тревоги.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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Российские военные сковали логистику ВСУ освобождением села Прогресс в ДНР
ТАСС: освобождением села Прогресс в ДНР ВС России сковали логистику ВСУ
28 июля 2024, 19:18

Фото: istock / Anna_Anikina

Вооруженные силы РФ освобождением села Прогресс в ДНР сковали логистику украинской армии. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.
«Прогресс — стратегически важное направление. Его важность в том числе в ж/д ветке. Теперь логистика противника на этом участке максимально ограничена, ее попросту сковали», — рассказал собеседник издания.
Помимо этого, как отмечает источник, из-за одновременного взятия села Евгеновка, находящегося восточнее Прогресса, появляется возможность выровнять линию фронта. Вместе с этим два упомянутых населенных пункта серьезно расширяют зону влияния российской армии на этом направлении.

Освободить Прогресс и Евгеновку удалось благодаря активным действиям подразделения группировки войск «Центр».

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«Почему так»: Пленные морпехи с «Азовстали» возмутились поведением Зеленского
Морпехи с «Азовстали», находящиеся в плену два года, обратились к Зеленскому
28 июля 2024, 15:26

Фото: istock / Diy13

Украинские морпехи из «Азовстали», которые более двух лет находятся в плену, обратились к офису Владимира Зеленского с просьбой обменять их. Кадры публикует РИА Новости.
«Почему так случается, что мы сидим здесь — вот уже 27-й месяц заканчивается — мы сидим здесь и наблюдаем то, что если идут какие-то переговоры и кого-то меняют, то меняют тех, кто просидел буквально три-четыре месяца, может быть полгода», — посетовал старший лейтенант Алексей Собчук.
Мужчина рассказал, что сдался бойцам ВС РФ 13 апреля 2022 года во время попытки выйти из окружения. Как утверждает Собчук, морпехам обещали возвращение домой в ближайшее время, но спустя полгода они поняли, что обменивают других пленных.

Он добавил, что руководители его бригады, попавшие в плен еще раньше, потому что «просто бросили» их, уже находятся на родине.
«А мы из-за них практически тут оказались», — пожаловался военнопленный.
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ВС России освободили Прогресс и Евгеновку на территории ДНР
28 июля 2024, 13:40

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом проинформировало российское министерство обороны 28 июля.
До этого сообщалось, что в зоне специальной военной операции были ликвидированы два наёмника из Колумбии, воевавшие на стороне украинских войск. Суммарно за время спецоперации было убито как минимум 85 граждан Колумбии, которые присоединились к ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
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Генерал Суровикин возглавит «отряд Армагеддона» в зоне СВО
28 июля 2024, 13:36

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

В ближайшее время в зоне боевых действий возможно появление отряда генерала Армагеддона, известного также как отряд Путина, сообщили в Царьграде.
Возглавит отряд генерал Сергей Суровикин. Он известен как человек, создавший мощную линию обороны. По мнению политолога Юрия Баранчика, вскоре к нему присоединится Иван Попов.

«И того, и другого сняли с командных должностей в русской армии на фронте не случайно. А только для того, чтобы впоследствии, когда они останутся единственными уцелевшими в ходе СВО — один в СИЗО, другой в Африке — их можно было поставить на важный политический пост», — считает эксперт.

По словам Баранчика, в отряд войдут ветераны специальной военной операции, отличившиеся при выполнении боевых задач. Возглавят отряд генералы Суровикин и Попов. Новый отряд заменит прежнюю гвардию, замеченную в коррупции. Также политолог предположил, что ранее на эту роль хотели назначить главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Ранее сообщалось, что действия Героя России стали причиной гибели большого числа бойцов ЧВК «Вагнер» в Африке.

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Украинский пленный: ВСУ потеряли 50% бригады во время контрнаступления
28 июля 2024, 13:26

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Украинские войска при попытке контрнаступления на Запорожском направлении летом 2023 года потеряли половину списочного состава 31-й отдельной механизированной бригады. Соединение так и не смогло полностью восстановиться от потерь.
Об этом в разговоре с ТАСС рассказал украинский военнопленный Валерий Костюченко, служивший в этой бригаде. Он признал, что «контрнаступление не очень удалось», были большие потери боевой техники и личного состава. Когда численность бригады уменьшилась наполовину, её перебросили на Авдеевское направление. Но в таком составе, по словам пленного, бригада едва могла удерживать оборону.

Костюченко сдался в плен российским войскам несколько дней назад. Это произошло на Покровском направлении. На тот момент из украинского подразделения, удерживавшего позиции, в живых остался он один.

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#контрнаступление
#всу
#техника
#военные
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Миршаймер: РФ легко уничтожает все западные вооружения на Украине
28 июля 2024, 10:55

Фото: istockphoto / Evgeny555

Политолог Миршаймер утверждает, что Россия успешно нейтрализует все поставляемые Западом вооружения, сообщили в RT.
По словам американского политолога Джона Миршаймера, который дал интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, российская армия успешно нейтрализует все поставляемые Украине вооружения.

«Мы поставляем в Украину сложные и современные системы вооружения... но затем русские... нейтрализуют это оружие», — отметил эксперт.

Кроме того, Миршаймер подчеркнул, что если Вашингтон передаст Киеву истребители F-16, то российские системы противовоздушной обороны (ПВО) «разнесут их на части».

Ранее российские десантники уничтожили в Херсонской области американскую артиллерийскую установку М-777 и склад боеприпасов, принадлежащий Вооружённым силам Украины (ВСУ). Также в зоне действий группировки «Север» экипаж вертолёта Ка-52М нанёс удар по подразделениям ВСУ.

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Вооружённые силы России ликвидировали двух наёмников из Колумбии

На Украине раскрыли число наемников в «Интернациональном легионе»
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#вооружения
#удар
#истребители
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WP: Западные истребители F-16 не изменят в пользу ВСУ ситуацию на фронте
28 июля 2024, 10:50

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Западные истребители-бомбардировщики F-16, которые в скором времени должны быть поставлены на вооружение Киеву, не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте. Они не дадут преимущества ВСУ из-за общего превосходства российской армии.
Об этом пишут обозреватели американского издания The Washington Post. В публикации отмечается, что самолётов слишком мало, а российских средств противовоздушной обороны, способных их сбить, слишком много. Это означает, что первые F-16 будут, скорее всего, использоваться для усиления украинской ПВО, а не для ударов по российским целям.

Ожидается, что на Украину будет поставлено около 20 F-16, и такое малое их количество, по мнению авторов материала, говорит об углубляющемся расколе между Киевом и его союзниками. Кроме того, авторы статьи отмечают, что защита западных истребителей на земле станет непростой задачей, так как украинские аэродромы находятся в пределах досягаемости российских ракет.

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#защита
#пво
#истребитель f-16
#украина
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Вооружённые силы России ликвидировали двух наёмников из Колумбии
28 июля 2024, 10:44

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

В своём Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин рассказал, что в зоне специальной военной операции (СВО) были ликвидированы ещё два наёмника из Колумбии, которые воевали на стороне украинской армии. Об этом сообщили в News.Ru.
«За время СВО было уничтожено не менее 85 граждан Колумбии, которые присоединились к Вооружённым силам Украины. Министерство обороны не комментировало эту информацию.Известно о двух погибших колумбийцах: Викторе Мануэле Ривере Ботелло и Фабио Стеване Родригесе Корреа. Виктор Мануэль Ривер Ботелло был кадровым военным и участвовал в боевых действиях с июля этого года. Фабио Стеван Родригес Корреа приехал на территорию Украины в марте», — поделился эксперт.

Ранее хакеры из группировки RaHDit обнародовали личные данные более чем 3200 наёмников, присоединившихся к Вооружённым силам Украины. Среди них были люди с судимостями и представители нетрадиционной сексуальной ориентации.

Минобороны РФ показало удар «Искандер-М» по зданию в промзоне Харькова с украинским военным персоналом. В результате уничтожено до 100 военных, в том числе около 40 специалистов 151-й бригады ВСУ.

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