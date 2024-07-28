На Украине раскрыли число наемников в «Интернациональном легионе»

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Около 3 тысяч иностранных наемников входят в состав «Интернационального легиона» Украины. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.
По его словам, «Интернациональный легион» представляет собой медиапроект, цель которого показать, что весь мир поддерживает Украину. Собеседник телеканала отметил, что вся страна живет в режиме производства информационных побед.
Прозоров напомнил, что сразу после начала спецоперации президент Владимир Зеленский создал «Интернациональный легион», который в настоящее время подчиняется управлению разведки Министерства обороны.
Ранее эксперт говорил о недовольстве иностранных наемников условиями службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
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Прозоров напомнил, что сразу после начала спецоперации президент Владимир Зеленский создал «Интернациональный легион», который в настоящее время подчиняется управлению разведки Министерства обороны.
Ранее эксперт говорил о недовольстве иностранных наемников условиями службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
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Александр Климов