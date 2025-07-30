Один из крупнейших провайдеров Петербурга подвергся хакерской атаке

30 июля 2025, 15:07

SHOT: у клиентов компании AirNet не работают домашний интернет и связь

Фото: iStock/Panya Mingthaisong

Один из крупнейших интернет-провайдеров Санкт-Петербурга AirNet подвергся хакерской атаке. По данным телеграм-канала SHOT, у клиентов компании не работают домашний интернет и связь.