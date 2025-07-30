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Один из крупнейших провайдеров Петербурга подвергся хакерской атаке

SHOT: у клиентов компании AirNet не работают домашний интернет и связь
Фото: iStock/Panya Mingthaisong

Один из крупнейших интернет-провайдеров Санкт-Петербурга AirNet подвергся хакерской атаке. По данным телеграм-канала SHOT, у клиентов компании не работают домашний интернет и связь.



Также известно, что серверы провайдера отключены, сотрудники компании не имеют к ним доступ, кроме того, они не могут воспользоваться своими рабочими компьютерами. Не работает и сайт провайдера — пользователи информируют об ошибке входа.

В AirNet сообщили SHOT, что сейчас идёт мощнейшая хакерская атака на весь интернет. Специалисты уже занимаются восстановлением доступа.

Анастасия Чубина

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