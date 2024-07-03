Фото: istock / Oleg Elkov
Отказ киевских властей от предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня был ожидаемым. Об этом сказал депутат ГД от крымского региона Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.
Премьер-министр Венгрии прибыл в Киев, чтобы помочь в урегулировании кризиса. Он заявлял, что венгерская сторона никого не поддерживает. Она хочет достичь мира.
На пресс-конференции с Владимиром Зеленским премьер попросил украинского лидера рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Зеленский ответил, что страна будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.
По словам депутата, Орбан выступает в качестве миротворца и стремится принести мир на европейский континент. Однако своей поездкой в Киев он потерял время.
Он заявил, что решения по Украине принимаются на другом континенте, а Зеленский просто сидит на крючке.
Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.
Читайте также:
Жовква: Украина отвергла предложение Орбана о прекращении огня
Стала известна цель визита Орбана в Киев
«Под угрозой смерти»: Как Орбан склонит Зеленского к компромиссу в конфликте с РФ
На пресс-конференции с Владимиром Зеленским премьер попросил украинского лидера рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Зеленский ответил, что страна будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.
По словам депутата, Орбан выступает в качестве миротворца и стремится принести мир на европейский континент. Однако своей поездкой в Киев он потерял время.
«Реакция киевского режима ожидаема. Орбану надо было с этим предложением ехать не в Киев, а Вашингтон, настоящий агрессор сидит именно там», — высказал Шеремет свою позицию в беседе с РИА Новости.
Он заявил, что решения по Украине принимаются на другом континенте, а Зеленский просто сидит на крючке.
Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.
Читайте также:
Жовква: Украина отвергла предложение Орбана о прекращении огня
Стала известна цель визита Орбана в Киев
«Под угрозой смерти»: Как Орбан склонит Зеленского к компромиссу в конфликте с РФ
Дарья Осипова