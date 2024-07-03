В ГД прокомментировали отказ Киева от предложения Орбана

Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на грядущих выборах может остановить расширения НАТО на восток, а также отказать в защите тем странам альянса, которые тратят на оборону меньше 2% от ВВП. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в области нацбезопасности.