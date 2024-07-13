Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Российские инженеры научились определять модификации ракет Storm Shadow

Российские инженеры научились определять модификации ракет Storm Shadow

13 июля 2024, 08:40
Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Российские технические специалисты изучили попавшие в их распоряжение крылатые ракеты Storm Shadow и определили особенности работы блоков управления. Теперь появилась возможность различать модификации этих ракет.


Об этом РИА Новости рассказал военный инженер, специалист по работе с вооружением. Собеседник агентства сообщил, что российские техники разобрали и исследовали часть центроплана, включающую в себя крылья и модуль с блоками управления полётом и развёртыванием крыла. С этого блока будут демонтированы выключатель и все электрические схемы. Это позволит проводить объективный контроль последующих конструктивных изменений ракеты.

По словам специалиста, основная цель исследования заключается в определении возможных модификаций и изменений в работе блоков управления. При работе со следующей ракетой техники уже будут понимать, та же это модель или что-то изменилось, появились новые модификации, возможно, какие-то ловушки, заключил собеседник агентства.

Читайте также:

Лондон не давал разрешения ВСУ наносить удары по России ракетами Storm Shadow

Москва предупредила Британию о последствиях разрешения Украине бить по РФ

Россия учится перехватывать ракеты ATACMS и Storm Shadow
#контроль
#новости
#ракеты
#специалисты
В Эквадоре суд вынес приговор соучастникам убийства кандидата в президенты
13 июля 2024, 09:11

Фото: istockphoto/atosan

Уголовный суд вынес приговор по делу соучастников убийства кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Они получили от 12 до 34 лет тюрьмы.
Подстрекатель к убийству с отягчающими обстоятельствами Карлос Эдвин А. Л. приговорён к 34 годам 8 месяцам тюремного заключения, сообщает прокуратура страны в своей социальной сети X (бывший Twitter). Ещё два мужчины и две женщины признаны пособниками убийства. Они проведут в тюрьме по 12 лет.

Кандидат в президенты от политического движения «Строй» (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения «Гражданская революция» в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес были убиты во время прошлогодней избирательной кампании. Спустя два месяца после убийства в тюрьмах Эквадора были убиты семь человек, проходивших обвиняемыми по этому делу, в том числе шестеро граждан Колумбии.

Читайте также:

Весь Эквадор остался без света после аварии на ЛЭП

Эквадор не намерен поставлять оружие Украине

В Эквадоре убили прокурора, который вел дело о захвате телестудии
#приговор
#прокуратура
#женщины
#страны
#человек
#мужчины
#twitter
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минобороны Греции заявили о непричастности к ударам ATACMS по Севастополю
13 июля 2024, 08:50

Фото: iStock/bpawesome

Греция не имеет отношения к ударам ракетами ATACMS по Севастополю 23 июня, об этом заявил замминистра национальной обороны страны Яннис Кефалояннис, его цитирует neostrategy.gr.
Напомним, 8 июля лидер фракции партии «Ники» Димитриос Нациос напомнил, что ни Греция, ни Европейский союз не осудили удар западными ракетами ATACMS по Севастополю, который произошёл 23 июня.

По словам Кефалояннис, за пределами Греции только Соединённые Штаты имеют контроль над любыми американскими самолётами, включая беспилотные.

«Поэтому в данном случае у Греции не могло быть ни управления, ни контроля, а значит, и никакой информации», — подчеркнул министр, рассуждая об атаке на российский город.

Читайте также:

В украинском порту арестовали иностранное судно, заходившее в Севастополь

Минобороны: ракеты HIMARS, атаковавшие Севастополь, уничтожены

Черноморский флот проведет тренировки в Севастополе ночью, буду слышны выстрелы
#севастополь
#ракета
#греция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Британский миллиардер Брэнсон призвал Байдена снять свою кандидатуру с выборов
13 июля 2024, 08:35

Фото: istockphoto/twinsterphoto

Британский миллиардер Ричард Брэнсон, владеющий активами в США, в том числе компанией туристических суборбитальных полетов Virgin Galactic, призвал Джозефа Байдена снять свою кандидатуру с предстоящих президентских выборов.
В своём блоге на сайте группы Virgin он написал, что желание нынешнего главы Белого дома «продолжать в том же духе» привело к опасному отвлечению от того, на чём действительно должна сосредоточиться эта президентская гонка. По мнению Брэнсона, для Байдена пришло время «уступить дорогу».

Британский бизнесмен, который считает себя гражданином мира, говорит, что не может оставаться в стороне, так как события, происходящие в США, оказывают влияние на весь мир. Он считает, что Байдену следует задуматься о том, какое наследие он оставит после себя в случае, если продолжит участие в выборах, несмотря на критику и призывы однопартийцев снять свою кандидатуру.

Читайте также:

Байден припугнул сторонников последствиями победы Трампа на предстоящих выборах

«Мне всего 41 год»: Байден ответил на опасения по поводу своего переизбрания

«Жесткие формы»: Баранец раскрыл, чем обернётся победа Байдена на выборах
#сша
#бизнесмен
#гонка
#дома
#мир
#выборы
#джозеф байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Не нашли встречного желания: РФ неоднократно предлагала НАТО диалог о системе безопасности
Васильев: РФ и ОДКБ неоднократно предлагали НАТО диалог о системе безопасности
13 июля 2024, 08:15

Фото: iStock/butenkow

Россия и ОДКБ неоднократно предлагали Североатлантическому альянсу диалог о выстраивании новой системы безопасности, об этом сообщил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев в интервью для РИА Новости.
«Неоднократно с российской стороны и со стороны ОДКБ были предложения НАТО начать диалог на предмет нахождения точек соприкосновения по выстраиванию системы безопасности, включая ключевой принцип — чтобы мы не обеспечивали свою безопасность за счет безопасности других», — объяснил Васильев.

Однако, по его словам, все эти предложения о диалоге не нашли встречного желания со стороны представителей альянса. Дипломат напомнил, что Россия никогда не закрывалась от сотрудничества со странами Запада.

Читайте также:

Полянский на заседании ГА ООН показал БПЛА ВСУ, атаковавший ЗАЭС

Небензя: РФ ждёт реакции от Норвегии на инцидент в Киеве с применением NASAMS

США перенесли военные учения с Грузией и создают препятствия для вступления ее в ЕС
#россия
#безопасность
#дипломат
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пентагон: США могут разрешить Киеву наносить удары ракетами ATACMS вглубь России
13 июля 2024, 08:15

Фото: istockphoto/bpawesome

США пока не разрешают использование американских оперативно-тактических ракет ATACMS для нанесения ударов вглубь территории России. Однако это правило может измениться.
Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Она подчеркнула, что Соединённые Штаты не санкционируют нанесение американскими ракетами глубоких ударов «прямо сейчас».

Представитель американского военного ведомства напомнила, что власти Вашингтона уже изменили правила использования передаваемых Украине ракет в Харьковской области. Теперь ВСУ имеют право наносить трансграничные удары, если Россия атакует с другой стороны границы. Сингх отметила, что решения США адаптируются к изменениям текущей ситуации, поэтому то, что происходит в Харькове, может распространиться и на другие районы.

Читайте также:

Ермак: НАТО может снять ограничения на удары вглубь России

Лондон не давал разрешения ВСУ наносить удары по России ракетами Storm Shadow

Байден высказался об ударах ВСУ американским оружием вглубь России
#сша
#россия
#правила
#право
#всу
#украина
#ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Постпред РФ Васильев: Армении начислят взнос в ОДКБ за 2025 год
13 июля 2024, 07:43

Фото: istockphoto/irgit

Несмотря на заявления Еревана о невыплате причитающейся суммы в бюджет Организации договора по коллективной безопасности (ОДКБ), Армении будет начислен соответствующий взнос в 2025 году. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Виктор Васильев.
Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ада Бадалян заявила, что страна воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года о бюджете на 2024 год и финансирования организации. Постпред России подчеркнул, что Ереван и ранее не раз заявлял о «замораживании» своего участия и прекращении выплат в бюджет ОДКБ.

Васильев рассказал, что проект бюджета организации на 2025 год будет рассмотрен в обычном порядке, 10% от общей суммы будут начислены Армении. В текущем году на счёт Еревана отнесён взнос в размере 53,22 миллиона рублей. На вопрос, будет ли Армения выплачивать взнос в следующем году, постоянный представитель РФ ответил, что это будет зависеть от политического решения, которое примут власти Еревана.

Читайте также:

В МИД прокомментировали неучастие Армении в заседании СМИД ОДКБ

Песков: Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ

Российский МИД прокомментировал задолженность Армении перед ОДКБ
#бюджет
#проект
#мид
#взнос
#армения
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден припугнул сторонников последствиями победы Трампа на предстоящих выборах
13 июля 2024, 06:46

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Президент США Джо Байден припугнул своих сторонников последствиями, если его соперник, бывший президент Дональд Трамп, победит на выборах и его план реформирования правительства «Проект 2025» будет реализован, сообщает РИА Новости.
Хозяин Белого дома заявил, что план предусматривает введение уголовной ответственности за распространение медицинских препаратов для абортов, что приведет к росту цен на лекарства. По словам Байдена, это станет крупнейшей атакой на правительство и свободу личности в истории страны.

Байден заявил, что программа была разработана и профинансирована «людьми Трампа», но при этом отметил, что сам политик не имеет отношения к «Проекту 2025».

Ранее Байден предположил, что Трамп намерен стать диктатором, если придет к власти. Президент обвинил своего соперника в том, что тот «подлизывается к диктаторам и авторитетным головорезам со всего мира».

Читайте также:

Маск пожертвовал на предвыборную кампанию Трампа

Байден вновь нанес оскорбление Путину

«Мне всего 41 год»: Байден ответил на опасения по поводу своего переизбрания
#джозеф байден
#дональд трамп
#аборт
#лекарства
#президент
#выборы
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Армия Израиля начала штурм лагеря беженцев на Западном берегу Иордана
ЦАХАЛ начал штурм лагеря беженцев Балата и Аскар на Западном берегу Иордана
13 июля 2024, 06:24

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела штурм лагеря беженцев к востоку от Наблуса на Западном берегу реки Иордан. Палестинское информационное агентство WAFA сообщило о перестрелке и ожесточенных столкновениях, сообщает катарский телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что израильская военная техника и колонна бульдозеров оцепили лагеря беженцев Балата и Аскар. Сообщается, что израильские военные арестовали палестинцев в лагере Аскар и открыли огонь по машине скорой помощи в лагере Балата.

Ранее израильское правительство объявило 1270 гектаров земли на Западном берегу реки Иордан «государственной землей».

Читайте также:

Армия Израиля ударила по военной инфраструктуре Сирии в районе Голанских высот

Израиль объявил о принятии «необходимых решений» по Ливану

ООН подтвердила гибель более 2,1 тысячи детей в секторе Газа в 2023 году
#израиль
#цахал
#лагерь
#беженцы
#палестина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно главное доказательство по делу генерала Попова
Доказательством вины по делу генерала Попова стал перевод на карту 1 млн рублей
13 июля 2024, 05:20

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Главным доказательством в деле генерал-майора Олега Попова стал перевод одного миллиона рублей на карту бывшего командующего 58-й армией, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства отметил, что именно эту сумму военное следствие вменяет генерал-майору Попову. Деньги перечислил генерал-лейтенант Олег Цоков.

Адвокат генерала Попова Сергей Буйновский не опроверг эту информацию, а также воздержался от дополнительных комментариев.

Ранее генерал Попов подал просьбу возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского из-за его комментариев по делу обсудимого.

Читайте также:

Второй фигурант дела о хищениях в Минобороны пошел на сделку со следствием

СК просит перевести генерала Попова из СИЗО под домашний арест

Главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова оставили в СИЗО до 12 октября
#минобороны рф
#суд
#уголовное дело
#адвокат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф