Российские инженеры научились определять модификации ракет Storm Shadow

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Российские технические специалисты изучили попавшие в их распоряжение крылатые ракеты Storm Shadow и определили особенности работы блоков управления. Теперь появилась возможность различать модификации этих ракет.
Об этом РИА Новости рассказал военный инженер, специалист по работе с вооружением. Собеседник агентства сообщил, что российские техники разобрали и исследовали часть центроплана, включающую в себя крылья и модуль с блоками управления полётом и развёртыванием крыла. С этого блока будут демонтированы выключатель и все электрические схемы. Это позволит проводить объективный контроль последующих конструктивных изменений ракеты.
По словам специалиста, основная цель исследования заключается в определении возможных модификаций и изменений в работе блоков управления. При работе со следующей ракетой техники уже будут понимать, та же это модель или что-то изменилось, появились новые модификации, возможно, какие-то ловушки, заключил собеседник агентства.
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Александр Бойцов