Россия учится перехватывать ракеты ATACMS и Storm Shadow

Фото: iStock/SergeyKlopotov
Россия адаптирует средства радиоэлектронной борьбы, чтобы перехватывать высокоточные боеприпасы и уже в ближайшем будущем сможет чаще перехватывать ракеты ATACMS и Storm Shadow. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на сотрудников разведки Украины и чиновников из Пентагона.
«Российские войска уже научились подавлять снаряды с GPS-наведением, включая снаряды Excalibur и ракеты HIMARS. Сейчас для ударов по силам РФ Украина применяет ракеты ATACMS и Storm Shadow, российская сторона адаптирует средства РЭБ для перехвата и этих целей», — гласит статья.
Утверждается, что Россия уже очень скоро поймёт, как увеличить перехваты западных ракет и значительно снизить их использование украинской стороной.
Кроме того, по данным газеты, высокоточные боеприпасы были эффективны в региональных конфликтах на Ближнем Востоке, однако с таким противником, как Москва, они могут не сработать.
Читайте также:
Лавров заявил о скором ответе России на участие США в применении ракет ATACMS
В России изучили принцип работы кассетного боеприпаса ATACMS
Стало известно, какие секреты НАТО обнаружила РФ в ракете ATACMS
Элина Позднякова