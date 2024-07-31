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31 июля в ереванском аэропорту Звартноц прошла официальная церемония, приуроченная к окончанию службы российских пограничников, сообщает Sputnik. С 1 августа их заменят пограничники Службы национальной безопасности Армении. Документы о передаче подписали представители погранслужб двух стран.
На церемонии начальник пограничного управления ФСБ в Армении Роман Голубицкий отметил, что российские пограничники выполнили свои задачи на высоком уровне и выразил надежду, что армянские службы продолжат обеспечивать безопасность аэропорта на том же уровне. Командующий пограничными войсками Армении Эдгар Унанян добавил, что опыт российских пограничников будет применяться армянскими коллегами и впредь.
Российские пограничники обслуживали пункт пропуска в Звартноце с 1992 года. В начале 2024 года руководство Армении выразило критику в адрес их работы, заявив о необходимости прекращения их присутствия. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее делал ряд антироссийских заявлений, включая угрозу выхода из ОДКБ и объявление о скором уходе российских пограничников.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что основными партнерами республики стали США и ЕС. Также в марте-апреле 2024 года армянские банки отказались от обслуживания карт «Мир», а армянские телеканалы прекратили ретрансляцию ряда российских программ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность тем, что прозападные силы в Армении пытаются ослабить влияние Москвы в стране. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Армения превращается в инструмент реализации планов коллективного Запада.
Руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян отметил, что США стремятся вытеснить Россию из Армении, понимая, что это приведет к потере позиций Москвы на Южном Кавказе и станет значительной геополитической неудачей.
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Российские пограничники обслуживали пункт пропуска в Звартноце с 1992 года. В начале 2024 года руководство Армении выразило критику в адрес их работы, заявив о необходимости прекращения их присутствия. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее делал ряд антироссийских заявлений, включая угрозу выхода из ОДКБ и объявление о скором уходе российских пограничников.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что основными партнерами республики стали США и ЕС. Также в марте-апреле 2024 года армянские банки отказались от обслуживания карт «Мир», а армянские телеканалы прекратили ретрансляцию ряда российских программ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность тем, что прозападные силы в Армении пытаются ослабить влияние Москвы в стране. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Армения превращается в инструмент реализации планов коллективного Запада.
Руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян отметил, что США стремятся вытеснить Россию из Армении, понимая, что это приведет к потере позиций Москвы на Южном Кавказе и станет значительной геополитической неудачей.
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Елена Перлова