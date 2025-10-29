Российские ракеты «Сармат» и «Буревестник» не имеют аналогов в мире
Российские ракеты «Сармат» и «Буревестник» не имеют аналогов в мире. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
В беседе с «Татар-информ» он отметил, что крылатая ракета «Буревестник» способна летать на низких высотах, маневрировать и преодолевать до четырех тысяч км за 15 часов, а баллистическая ракета нового поколения «Сармат» может пролетать со всех направлений, включая Южный полюс, с дальностью до 18 тысяч км и возможностью маневрирования.
Дандыкин подчеркнул, что российское вооружение в целом сильнее, чем у США и Европы, поскольку Москва модернизирует свои ракеты и располагает большим количеством боеголовок тактического оружия. Он отметил, что американские Minuteman и Trident уже устарели, а тактическое вооружение США в Европе ограничено бомбами.
