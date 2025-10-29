Путин: действия ВС РФ в зоне СВО направлены на обеспечения безопасности страны

29 октября 2025, 15:04

Президент России Владимир Путин заявил, что действия российских военнослужащих в зоне СВО направлены на обеспечение безопасности страны на долгие годы вперёд. Об этом он сказал во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве.