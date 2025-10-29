Путин: действия ВС РФ в зоне СВО направлены на обеспечения безопасности страны
Президент России Владимир Путин заявил, что действия российских военнослужащих в зоне СВО направлены на обеспечение безопасности страны на долгие годы вперёд. Об этом он сказал во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве.
Путин подчеркнул, что подвиг военнослужащих и офицеров имеет ключевое значение для страны и её граждан, поскольку именно они сегодня укрепляют безопасность России на длительную перспективу.
Президент отметил, что сейчас ситуация в зоне СВО складывается благоприятно.
Читайте также: