Военэксперт Кнутов раскрыл особенность украинской ракеты «Рута», которой хвастался Зеленский

28 октября 2025, 21:40

Военэксперт Кнутов: украинская ракета «Рута» производится в Швейцарии

Фото: iStock/bpawesome

Украинская крылатая ракета «Рута», которой хвастался Владимир Зеленский, на самом деле производится швейцарской компанией. Об этом заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.





По словам специалиста, компания, выпускающая «Руту», зарегистрирована в Швейцарии, а её владельцем является гражданин Украины.



Эксперт подчеркнул, что такая ситуация вызывает вопросы у швейцарских властей, поскольку страна официально сохраняет нейтралитет и не участвует в вооружённых конфликтах.





«Получается, что она (Швейцария – прим. ред.) якобы занимается производством оружия для Украины. Это всё будут производить за рубежом. Максимум, что может быть, – на Украину пойдут комплектующие. Там будет отверточная сборка», — добавил Кнутов.