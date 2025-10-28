Военэксперт Кнутов раскрыл особенность украинской ракеты «Рута», которой хвастался Зеленский
Военэксперт Кнутов: украинская ракета «Рута» производится в Швейцарии
Украинская крылатая ракета «Рута», которой хвастался Владимир Зеленский, на самом деле производится швейцарской компанией. Об этом заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.
По словам специалиста, компания, выпускающая «Руту», зарегистрирована в Швейцарии, а её владельцем является гражданин Украины.
Эксперт подчеркнул, что такая ситуация вызывает вопросы у швейцарских властей, поскольку страна официально сохраняет нейтралитет и не участвует в вооружённых конфликтах.
«Получается, что она (Швейцария – прим. ред.) якобы занимается производством оружия для Украины. Это всё будут производить за рубежом. Максимум, что может быть, – на Украину пойдут комплектующие. Там будет отверточная сборка», — добавил Кнутов.
По его сведениям, дальность полёта «Руты» превышает 300 километров. Ракету оснастили относительно простым двигателем и системой наведения, что делает её массовое производство технологически несложным.
Владимир Зеленский сообщал об успешных испытаниях ракеты «Рута» в декабре прошлого года, однако подробностей о разработчике и технических характеристиках тогда не раскрывал.