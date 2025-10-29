Путин назвал преимущества ядерной двигательной установки «Буревестника»

29 октября 2025, 15:40

Путин рассказал о быстроте запуска ядерного реактора в «Буревестнике»

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Ядерный реактор, установленный в российской крылатой ракете «Буревестник», запускается в течение минут и секунд. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.





В среду, 29 октября, российский лидер посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, где проходят лечение участники СВО.





«Но самое главное в том, что если обычный ядерный реактор запускается в течение часов и дней, то этот ядерный реактор (установленный в «Буревестнике» - ред.) запускается в течение минут и секунд — вот это огромное достижение», — отметил глава российского государства.