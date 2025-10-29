Путин назвал преимущества ядерной двигательной установки «Буревестника»
Путин рассказал о быстроте запуска ядерного реактора в «Буревестнике»
Ядерный реактор, установленный в российской крылатой ракете «Буревестник», запускается в течение минут и секунд. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
В среду, 29 октября, российский лидер посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, где проходят лечение участники СВО.
«Но самое главное в том, что если обычный ядерный реактор запускается в течение часов и дней, то этот ядерный реактор (установленный в «Буревестнике» - ред.) запускается в течение минут и секунд — вот это огромное достижение», — отметил глава российского государства.
26 октября президент России Владимир Путин встретился с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым. В ходе совещания был представлен доклад о успешном испытательном запуске крылатой ракеты с ядерной силовой установкой, известной под кодовым названием «Буревестник». Она способна преодолевать неограниченные расстояния.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.