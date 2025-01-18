Российские силовики заинтересовались заявлением фон Габсбурга об уничтожении РФ

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)
Депутат австрийского парламента Карл фон Габсбург, внук последнего императора Австро-Венгрии Карла I и глава дома Габсбургов, выступил с радикальным заявлением, в котором призвал к «расчленению» России во имя «безопасности» соседних государств. Его словами немедленно заинтересовался Следственный комитет РФ.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил своим коллегам и подчинённым дать правовую оценку высказываниям австрийского политика. Забавный факт: старой Европы, в которой правил ещё легендарный император Франц-Иосиф, давно уже нет, а Габсбурги всё ещё пытаются влиять на политическую ситуацию.
Пока что потомку знаменитого монарха, который, к слову, правил 68 лет, что является рекордом среди всех европейских царей и королей, грозит банальное уголовное дело за призывы к действиям, направленным на разрушение территориальной целостности России.
Стоит отметить, что это писали не наши с вами сограждане, а люди из вполне себе недружественных стран. Реакция российских силовиков тоже вполне адекватна: нарушил закон, наболтал лишнего — призван к ответу. Даже если фигурант королевских кровей.
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Пока что потомку знаменитого монарха, который, к слову, правил 68 лет, что является рекордом среди всех европейских царей и королей, грозит банальное уголовное дело за призывы к действиям, направленным на разрушение территориальной целостности России.
«Интересно, сколько у Карла танков?», — с иронией написал один из пользователей сети, реагируя на воинственные заявления последнего представителя отцветшей монархии.
«Мечты остаются мечтами. Россия ни под кем не была, и никогда не будет, запомните это», — добавил другой комментатор.
Стоит отметить, что это писали не наши с вами сограждане, а люди из вполне себе недружественных стран. Реакция российских силовиков тоже вполне адекватна: нарушил закон, наболтал лишнего — призван к ответу. Даже если фигурант королевских кровей.
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Александр Бойцов