Отказавшийся петь гимн Австрии украинец не получил гражданство

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В Австрии украинец получил отказ в выдаче гражданства из-за того, что не исполнил государственный гимн во время церемонии вручения. Об этом сообщает газета Kurier.
По информации издания, правительство земли Нижняя Австрия отозвало ранее принятое решение о предоставлении мужчине гражданства, так как он, предположительно, заранее заявил о своей неготовности исполнять гимн на официальном мероприятии.
Представители местной администрации, представляющие Австрийскую партию свободы (АПС), указали на статью закона о присвоении гражданства, которая требует, чтобы процедура проходила в «торжественной обстановке» и сопровождалась исполнением гимна у флагов Австрии, соответствующей земли и Евросоюза.
Сербский доброволец СВО Дарио Ристич получил российское гражданство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Представители местной администрации, представляющие Австрийскую партию свободы (АПС), указали на статью закона о присвоении гражданства, которая требует, чтобы процедура проходила в «торжественной обстановке» и сопровождалась исполнением гимна у флагов Австрии, соответствующей земли и Евросоюза.
Сербский доброволец СВО Дарио Ристич получил российское гражданство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова