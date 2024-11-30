Канцлер Австрии посетит РФ после снижения военной активности

Фото: iStock/ Teka77
Канцлер Австрии Карл Нехаммер готов посетить Москву, но при условии снижения военной активности, сообщила газета Der Standard.
Карл Нехаммер считает посещение Российской Федерации «вполне целесообразным», но для этого, по его словам, нужно одно условие. Австрийский политик согласится прилететь в столицу России, как только появятся сигналы о снижении военной активности.
До спада напряженности между РФ и Украиной визит в Москву или Киев могут истолковать истолкован как оправдание действий, обратил внимание Карл Нехаммер. Канцлер сказал, что его последний разговор с президентом России Владимиром Путиным состоялся «кажется, в 2022 году», отвечая на вопрос о контактах с лидером российского государства.
По словам канцлера Австрии, после начала украинского конфликта «не осталось подходящих моментов, когда звонок мог бы иметь смысл».
Читайте также:
Австрия согласилась со стремлением Трампа к миру на Украине
Канцлер Нехаммер: Австрия может быть площадкой для переговоров по украинскому конфликту
В Австрии высказались о прекращении поставок газа из России
До спада напряженности между РФ и Украиной визит в Москву или Киев могут истолковать истолкован как оправдание действий, обратил внимание Карл Нехаммер. Канцлер сказал, что его последний разговор с президентом России Владимиром Путиным состоялся «кажется, в 2022 году», отвечая на вопрос о контактах с лидером российского государства.
«Тогда я посещал его в Москве, после чего состоялось несколько телефонных разговоров», — отметил политик.
По словам канцлера Австрии, после начала украинского конфликта «не осталось подходящих моментов, когда звонок мог бы иметь смысл».
Читайте также:
Австрия согласилась со стремлением Трампа к миру на Украине
Канцлер Нехаммер: Австрия может быть площадкой для переговоров по украинскому конфликту
В Австрии высказались о прекращении поставок газа из России
Ольга Енгалычева