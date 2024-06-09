Российские военные нанесли удары по четырем местам дислокации боевиков в Сирии

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Военнослужащие Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) нанесли удары по четырем местам дислокации боевиков в Сирии, сообщил в рамках регулярного брифинга заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.
Офицер подчеркнул, что удары наносились выявленным ранее местам базирования боевиков, которые покинули зону Эт-Танф и убрались в отдаленных горных районах Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор.
Ранее, 2 июня, Воздушно-космические силы России нанесли удары по двум базам боевиков в горах Сирии. В результате были ликвидированы участники террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*.
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* организация признана террористической и запрещена в РФ
Александр Климов