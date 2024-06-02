ВКС России нанесли удары по двум базам боевиков на территории Сирии

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Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по двум базам боевиков в горах Сирии, сообщил заместитель директора российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов, передает ТАСС.
Уточняется, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* укрывались в отдаленных районах гор Амур и Бишли. В субботу, 1 июня, они обстреляли позиции сирийских правительственных сил в провинции Идлиб.
Российские войска атаковали базы террористов в горных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор.
Ранее, 11 мая, сообщалось, что ВКС России ликвидировали две базы экстремистов, покинувших район Ээ-Танф и скрывавшихся в труднодоступном районе гор Аль-Амур в сирийской провинции Хомс.
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Российские войска атаковали базы террористов в горных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор.
Ранее, 11 мая, сообщалось, что ВКС России ликвидировали две базы экстремистов, покинувших район Ээ-Танф и скрывавшихся в труднодоступном районе гор Аль-Амур в сирийской провинции Хомс.
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* организация признана террористической и запрещена в РФ
Александр Климов