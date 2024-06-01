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В Турции озвучили условие для вывода войск из Сирии

Минобороны Турции: Анкара выведет войска из Сирии в случае безопасности границ
01 июня 2024, 19:05
Фото: iStock/CatEyePerspective

Фото: iStock/CatEyePerspective

Турция рассмотрит возможность вывода войск с территории Сирии, но только есть граница стран будет обезопасена. Такое заявление сделал министр обороны страны Яшар Гюлер, слова которого приводит телеканал TRT Haber.


Он заявил, что турецкая сторона готова оказать всевозможную поддержку Сирии, касающуюся принятия всеобъемлющей конституции, проведения свободных выборов, полномасштабной нормализации и обеспечения безопасной обстановки. Только после выполнения всех этих действий Турция рассмотрит возможность вывода своих войск с территории Сирии, если в этом будет необходимость.

Также Гюлер прокомментировал муниципальные выборы на контролируемых курдской автономной администрацией территориях Сирии, которые запланированы на 11 июня. По его словам, они неприемлемы и угрожают безопасности не только самой Сирии, но и соседних государств, включая Турцию.

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#турция
#сирия
#военные
#выборы
#политика
«Вернуть взрослых в комнату»: Кеннеди-младший о войне США с Россией ради Украины
Кеннеди-младший назвал безумием войну США и РФ ради Украины
01 июня 2024, 19:33

Фото: iStock/grynold

Война США против России с целью защиты режима Владимира Зеленского была бы безумием. Об этом в соцсети Х написал независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
Он сослался на исследования Пентагона, которые показали, что 90 миллионов американцев погибнут в течение первых минут ядерной войны с Россией. Ещё столько же граждан скончаются за последующие полгода.

Политик добавил, что эти оценки могут быть заниженными.

Однако Кеннеди-младший заявил, что именно это ждёт США в случае разрешения ВСУ обстреливать объекты на территории России, а также эскалации напряжённости в отношениях с Москвой, Пекином и Пхеньяном.

В заключение он призвал «вернуть взрослых в комнату».

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#сша
#россия
#война
#украина
#ядерное оружие
#катастрофа
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Арестович: у Запада и Китая есть план по прекращению конфликта на Украине
01 июня 2024, 18:54

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что у Запада и Китая есть план по урегулированию украинского конфликта, приводит его слова издание «Страна».
По его словам, США, Франция, КНР и Россия в секретном порядке обсудили перспективу объявления временного перемирия.

Однако осуществлению этого сценария препятствует позиция президента Украины Владимира Зеленского, который решил остаться на посту главы государства после фактического истечения срока полномочий.

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* Внесен в список террористов и экстремистов
#сша
#россия
#франция
#сценарий
#арестович
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На Украине решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС
Депутат Рады Гончаренко: власти Украины решили мобилизовать сотрудников ГСЧС
01 июня 2024, 18:29

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские власти намерены мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале.
По его мнению, такое решение властей абсолютно безумное. Депутат возмутился нововведением и задался вопросом о том, кто тогда будет выполнять работу сотрудников экстренных служб.

Гончаренко* также сообщил, что на сайте кабмина уже размещена петиция с требованием освободить от мобилизации пожарных и спасателей.

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#депутат
#мобилизация
#всу
#украина
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В НАТО назвали кибератаку поводом применить пятую статью
Бауэр: кибератака может стать поводом для применения Пятой статьи Устава НАТО
01 июня 2024, 18:11

Фото: iStock/RomanBabakin

НАТО вправе применить пятую статью устава блока в ответ на кибератаки. Об этом заявил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр на сессии «Диалога Шангри-Ла» в Сингапуре.
По его словам, участники блока уже договорились о том, что кибератака может дать старт процессу принятия решения о применении пятой статьи.

Напомним, речь идет о пункте, который предусматривает ответ всех стран-членов Альянса в случае нападения на одну из стран НАТО каким-либо государством. Такой ответ предполагает военную силу в том числе.

Бауэр пояснил, что не только физическая, но и кибератака может считаться основанием применения статьи.

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#нато
#россия
#кибербезопасность
#атака
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На Украине призвали граждан копить на пенсии и работать до глубокой старости
01 июня 2024, 18:05

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Замминистра социальной политики Дарья Марчак заявила, что украинцы должны быть готовы самостоятельно откладывать пенсию и трудиться до глубокой старости на фоне критической ситуации с демографией в стране. Об этом сообщает издание «Страна».
Марчак отметила, что граждане Украины должны работать так долго, как могут. Уточняется, что согласно процентному соотношению,в настоящее время один налогоплательщик обеспечивает пенсию для одного пенсионера, а в в скором времени ситуация может ухудшиться гораздо сильнее.

Марчак заключила, что общий пенсионный возраст на Украине варьируется от 60 до 65 лет, причем иногда украинцы досрочно выходят на пенсию.

Ранее сообщалось, что сотрудники военкомата при поддержке полицейских задержали мужчин-кришнаитов недалеко от Мукачево Закарпатской области на западе Украины.

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#пенсионеры
#украина
#работа
#деньги
#труд
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Миллиардеры с Уолл-стрит поддержали Трампа после приговора
Bloomberg: выросло число поддерживающих Трампа миллиардеров
01 июня 2024, 18:02

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Выросло число американских миллиардеров, которые решили поддержать кандидата в президента США Дональда Трампа, после вынесенного жюри присяжных приговора. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявления бизнесменов с Уолл-стрит.
Ранее суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по уголовному делу о скрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс. Приговор будет назначен 11 июля.

Издание отмечает, что после этого решение выросло число представителей элиты, которые встали на сторону Трампа. При этом среди них есть и те, кто отвернулся от политика после штурма Капитолия США 6 января 2021 года.

Причиной такой позиции стало то, что в рамках своей предвыборной кампании Трамп пообещал снизить налоги для богатых американцев и ослабить регулирование. При этом нынешний глава государства Джо Байден имеет противоположную точку зрения касаемо данного вопроса.

Отмечается, что за Трампа также выступил основатель инвестиционной компании Blackstone Стивен Шварцман, который входит в число 40 богатейших людей мира.

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#дональд трамп
#бизнесмен
#поддержка
#суд
#приговор
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Во Франции призвали начать переговоры с Россией и отказаться от помощи Украине
Политик Филиппо призвал начать переговоры с Россией и отказаться от помощи Киеву
01 июня 2024, 17:06

Фото: istock / SimonLukas

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости переговоров с Россией вместо поддержки Украины. Об этом он написал в социальной сети Х.
По его словам, президент Франции хочет объявить России войну. О своем намерении Эммануэль Макрон якобы готов сообщить 6 июня на встрече с президентом Украины. При этом, Макрон всячески отвергает факт присутствия военных НАТО на Украине.

Филиппо напомнил слова украинского депутата Гончаренко, который прежде заявил о том, что на Украине присутствуют солдаты из Франции.

«Давайте остановим эту бойню! Парламентарии, другие политические партии и другие европейские партии спят! Позор!» — призвал политик.

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#франция
#президент
#солдаты
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#макрон
#рф
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На Западе указали на изменения в поведении Зеленского
Меркурис: Зеленский сходит с ума и становится все более эмоциональным
01 июня 2024, 16:51

Глава Украины Владимир Зеленский стал более эмоциональным и неустойчивым, на что уже обратило внимание его окружение, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
По его словам, высокопоставленные чиновники Украины считают, что Зеленский сошел с ума. Подобные мысли возникают из-за постоянных просьб главы киевского режима разрешить Украине наносить удары по территории России, с которыми он все чаще обращается к западным кураторам.

Меркурис отметил, что Зеленского в последнее время также одолевает паника.
«Он ведет себя все более неустойчиво и эмоционально», — обратил внимание эксперт.

Меркурис также предположил, что доверие Зеленского к президенту США Джо Байдену улетучивается и он начинается бояться, что США согласятся на заморозку конфликта с РФ.

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#сша
#помощь
#отношения
#всу
#зеленский
#рф
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В Венгрии десятки тысяч человек вышли на «марш мира»
В Будапеште проходит «марш мира» против вовлечения Венгрии в украинский конфликт
01 июня 2024, 16:44

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Будапеште десятки тысяч человек вышли на «марш мира» против вовлечения Венгрии в российско-украинский конфликт и развязывания НАТО войны в Европе. Об этом пишет РИА Новости.
Один из организаторов демонстрации заявил, что лидеры европейских государств «горят военной лихорадкой», поэтому простые граждане должны выступить для остановки этого военного безумия.

Он заявил, что западные государства выделяют на Украину огромное количество денег и поставляют военную технику. А президент Франции Эммануэль Макрон вообще начал дебаты о возможности применения ядерного оружия.

Уточняется, что марш венгров в столице завершится на острове Маргит. Там перед участниками выступит премьер-министр страны Виктор Орбан.

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#украина
#европа
#нато
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