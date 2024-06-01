В Турции озвучили условие для вывода войск из Сирии

Фото: iStock/CatEyePerspective
Турция рассмотрит возможность вывода войск с территории Сирии, но только есть граница стран будет обезопасена. Такое заявление сделал министр обороны страны Яшар Гюлер, слова которого приводит телеканал TRT Haber.
Он заявил, что турецкая сторона готова оказать всевозможную поддержку Сирии, касающуюся принятия всеобъемлющей конституции, проведения свободных выборов, полномасштабной нормализации и обеспечения безопасной обстановки. Только после выполнения всех этих действий Турция рассмотрит возможность вывода своих войск с территории Сирии, если в этом будет необходимость.
Также Гюлер прокомментировал муниципальные выборы на контролируемых курдской автономной администрацией территориях Сирии, которые запланированы на 11 июня. По его словам, они неприемлемы и угрожают безопасности не только самой Сирии, но и соседних государств, включая Турцию.
Читайте также:
Россия и Китай выступили в поддержку суверенитета Сирии и Ливии
Турция прекратила всю торговлю с Израилем
Боевики готовят удары по российским позициям в Сирии
Анастасия Чинкова