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Российские военные полностью освободили Марьинку от ВСУ

Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки в ДНР
25 декабря 2023, 18:02
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Армия России полностью освободила Марьинку в ДНР от ВСУ. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу лично заявил президенту Владимиру Путину в рамках встречи.
«В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки "Южной" сегодня (25 декабря - ред) полностью освободили населенный пункт Марьинка – это 5 км юго-западнее Донецка», - доложил Шойгу Путину.

Он пояснил, что освобождение Марьинки позволит эффективнее защищать Донецк от украинских обстрелов. Глава Минобороны пояснил, что ВСУ смогли создать в этом населенном пункте мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиа- и артударов. Однако российские военные смогли взломать его.


Шойгу отметил действия военные 150-й дивизии, которые особо отличились при освобождении Марьинки.

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В Подмосковье к выборам президента организовали Информационно-справочный центр
25 декабря 2023, 18:12

Фото: Istockphoto / AntonioGuillem

В Мособлизбиркоме на период подготовки и проведения выборов президента развёрнута работа регионального сегмента Информационно-справочного центра ЦИК России.
Звонки от граждан с территории России принимают по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-00-20, сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
«В Информационно-справочном центре участники избирательного процесса могут получить информацию об избирательной кампании; запросить сведения об адресах, телефонах, графике работы избирательных комиссий; получить информацию о порядке голосования по месту жительства, пребывания и месту нахождения; дистанционного электронного, голосования», – говорится в сообщении.
Как отметили в Мособлизбиркоме, работа Информационно-справочного центра хорошо зарекомендовала себя в Московской области во время проведения выборов в Единый день голосования 10 сентября.

Выборы президента России назначены на 15-17 марта 2024 года.

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#подмосковье
#голосование
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Представитель НАТО Коломина одобрил шаги Армении по дистанцированию от Москвы
25 декабря 2023, 17:46

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Армения приняла твёрдое решение о внесении изменений в свою внешнюю политику. В частности, это касается определенного дистанцирования от России.
Об этом в эфире грузинского телеканала «Пирвели архи» (Первый канал) заявил специальный представитель НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина. Он отметил, что на взгляд членов Североатлантического альянса, Ереван уже начал сближение с НАТО. Армянские власти просят о большем сотрудничестве и расширения политического диалога с Западом. Конечно, НАТО не может не приветствовать такие шаги, отметил Коломина.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавром заявлял, что НАТО через Армению готовит в Закавказье почву для формирования антироссийских настроений.

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N1: Протестующие заблокировали ещё одун улицу в центре Белграда
25 декабря 2023, 17:18

Фото: iStock/Wirestock

Протестующие перекрыли ещё одну улицу в центре сербской столицы Белграда, об этом сообщает N1.
Напомним, протесты в Сербии разгорелись вечером 24 декабря, после объявления итогов выборов, в которых победила коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться». Оппозиция обвинила власти страны в фальсификации выборов.

Вечером 24 декабря протестующие заблокировали здание Скупщины (сербский парламент), потребовав отменить итоги выборов.

Стало известно, что протестующие в составе организации «Борьба» также заблокировали часть улицы Кнеза Милоша, помешав движению транспорта и устроив в городе пробки. Отмечается, что в настоящий момент в протестах участвуют около 500 человек.

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Путин разрешил поднять флаг на кораблях «Адмирал Головко» и «Наро-Фоминск»
25 декабря 2023, 17:07

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин разрешил поднять флаг на кораблях «Адмирал Головко» и «Наро-Фоминск», об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, 25 декабря Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург, чтобы посетить судостроительный завод «Северная верфь». Там он принял участие в церемонии поднятия на фрегате «Адмирал Головко». Церемония поднятия главного государственного символа на корабле «Наро-Фоминск» прошла по видеосвязи.

Таким образом, президент официально дал старт принятию кораблей в состав Военно-морского флота Российской Федерации.

«Ввод в состав флота новейших кораблей — еще одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъеме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов. Это важнейший, принципиальный шаг возрождения, развития нашего кораблестроения», — сказал российский лидер во время церемонии.

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«Предполагает полный крах»: На Западе раскрыли реальный план США по Украине
Advanced: План США по Украине приведёт её к полному краху
25 декабря 2023, 16:46

Фото: iStock/ValleraTo

У Соединённых Штатов есть чёткий план в отношении будущего Украины, который предполагает её полный крах, об этом пишет американское издание Advanced.
«Правда в том, что у США есть очень четкий план для Украины, и он предполагает ее полный крах», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

В Advanced также отметили, что президент Украины Владимир Зеленский всё ещё не заметил, что западные «друзья» начинают предавать его один за другим. В то же время, становится всё более очевидно, что без помощи США и Европы ВСУ вскоре потерпят сокрушительное поражение на линии боевого соприкосновения.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что западные лидеры свалят все свои неудачи, касающиеся проигрыша Украины, на Зеленского, превратив его в козла отпущения.

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Посол РФ в Сербии: Поддержка беспорядков в Белграде идёт со стороны Запада
25 декабря 2023, 16:35

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Посол Российской Федерации в Республике Сербия Александр Боцан-Харченко встретился с президентом страны Александром Вучичем. По итогам встречи российский дипломат заявил, что у сербского лидера имеются неопровержимые доказательства подстрекательства беспорядков в стране со стороны Запада.
В эфире телеканала «Россия 24» Боцан-Харченко сообщил, что изначально встреча с сербским лидером не была посвящена протестам оппозиции в Белграде и других городах, но эта тема невольно стала главенствующей в разговоре. Российский посол отметил, что не может раскрывать всех подробностей, так как информация полученная от Вучича, носит доверительный характер. Но он подчеркнул, что данные о том, что подстрекательства и поддержка беспорядков идут со стороны Запада, у президента Сербии неопровержимые.

Российский дипломат отметил, что всё недовольство Вучичем и попытки дестабилизировать ситуацию в стране по «майданной» технологии идут из-за его твёрдой позиции по неприсоединению к антироссийским санкциям. Посол также добавил, что на встрече обсуждались не только протесты в Белграде но и в целом российско-сербские отношения. Это говорит о том, что Вучич с оптимизмом смотрит в будущее даже в сложившейся непростой ситуации, подчеркнул Боцан-Харченко.

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#протесты
#вучич
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СМИ: Латвия передала Украине почти 300 конфискованных автомобилей
Delfi: Латвия передала Украине 271 машину, конфискованную у пьяных водителей
25 декабря 2023, 16:33

Фото: iStock/BalkansCat

Латвия передала Украине транспортные средства, изъятые у нетрезвых водителей. Об этом сообщает Delfi.
Отмечается, что на Украину было отправлено 271 единицы автомобилей, стоимость которых составляет 903 тысячи евро. Латвийские власти рассматривают возможность передачи Киеву еще 34 машин, ценой в 161,8 тысячи евро.

Как стало известно, в первый раз Латвия отравила Украине машины марок Honda, Toyota, Volvo, Volkswagen и Opel.

Ранее глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш в ходе беседы с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) пожаловался на то, что приходится оказывать помощь Украине.

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#латвия
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Политолог Брутер: Запад организовал беспорядки в Сербии, чтобы приструнить Вучича
Политолог Брутер объяснил активность сербской оппозиции
25 декабря 2023, 16:20

Фото: IStock/rarrarorro

Протесты в Сербии продолжаться, поскольку Запад планировал усадить представителей оппозиции на правящие места после выборов. Об этом заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.
Эксперт международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что на Западе не хотят отставки действующего президента Вучича. Их цель, подчеркнул собеседник, сделать главу Сербии слабым и беспомощным.
«Запад полностью стоит за действиями оппозиции. Но Запад не хочет, чтобы Вучич ушёл, там хотят, чтобы он остался, но выглядел слабым, встревоженным, недееспособным и полностью подчинялся их нарративам. Они будут давить на Вучича и говорить: “На этот раз мы тебя оставили в покое, но в следующий раз не оставим”», — отметил Брутер.
Политолог добавил, беспорядки нужны для реакции власти: если на Западе поймут, что власть держит ситуацию под контролем, то оппозиция начнёт успокаиваться.
«Вучич не просто так каждые два года устраивает выборы, это же антиконституционно, у него нет на это никаких оснований. Он пользуется единственно возможным для него инструментом, чтобы показать, что власть в стране принадлежит ему. А Запад показывает в ответ, что это не так, и что выступать особо не нужно», — заключил собеседник.
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#запад
#вучич
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Аналитик Пономарёва заявила о наличии у сербской оппозиции западных кураторов
25 декабря 2023, 16:04

Фото: istockphoto.com/ffikretow

Профессор МГИМО Елена Пономарёва высказала мнение о том, что у оппозиции Сербии есть западные кураторы, которые и руководят беспорядками в стране.
«Американские и европейские политики на второй-третий день после выборов стали говорить, что хорошо бы пересмотреть результаты. <…> Направленность против Вучича — это может быть правдой. Он не демонизирует Россию и старается поддерживать хорошие отношения», — прокомментировала в беседе с RT Пономарёва.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявлял, что протестные движения в Сербии есть результат целенаправленных действий западных стран по раскачиванию ситуации в стране.

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#запад
#сербия
#протесты
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