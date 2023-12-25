Российские военные полностью освободили Марьинку от ВСУ

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Армия России полностью освободила Марьинку в ДНР от ВСУ. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу лично заявил президенту Владимиру Путину в рамках встречи.
«В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки "Южной" сегодня (25 декабря - ред) полностью освободили населенный пункт Марьинка – это 5 км юго-западнее Донецка», - доложил Шойгу Путину.
Он пояснил, что освобождение Марьинки позволит эффективнее защищать Донецк от украинских обстрелов. Глава Минобороны пояснил, что ВСУ смогли создать в этом населенном пункте мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиа- и артударов. Однако российские военные смогли взломать его.
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