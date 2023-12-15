Контратака ВСУ у Марьинки закончилась для них катастрофой

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Контратака ВСУ на российские позиции в районе Марьинки закончилась для них катастрофой. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«ВСУ предприняли самоубийственную попытку контратаки на Марьинском направлении. Попытка выдвижения пехоты и бронетехники противника была вовремя обнаружена БпЛА 5-й бригады и враг разгромлен и понёс тяжелые потери в живой силе и технике», - говорится в сообщении военкоров.
Также уточняется, что пехота ВСУ предпринимает попытки закрепиться в подвалах и разрушенных зданиях в районе Марьинки. Однако они уничтожаются с помощью российских FPV-дронов 5-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса.
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