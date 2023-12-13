«Марьинка пала»: в ВСУ признали потерю контроля над городом

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Российская армия полностью захватила Марьинку в ДНР. Такое заявление сделал аэроразведчик 72-й ОМБр ВСУ Николай Ворошнов, который принимает участие в боевых действиях на данном направлении.
«Марьинка пала. До Курахово – менее 14 км по прямой дороге. Поля, посадки, хутор и небольшая деревня. После Авдеевки они все силы бросят на прорыв в направлении Курахово-Угледара. Почти уверен, что здесь будет следующий наступательный кулак. Скоро нас ждет "крепость Курахово», - передает «Страна» слова Ворошнова.
При этом генерал ВСУ Тарнавский заявил 13 декабря, что украинская армия по-прежнему удерживает оборону на Марьинском и Авдеевском направлении.
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