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«Марьинка пала»: в ВСУ признали потерю контроля над городом

В ВСУ признали потерю контроля над Марьинской
13 декабря 2023, 16:24
Фото: iStock/Anton_Sokolov

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Российская армия полностью захватила Марьинку в ДНР. Такое заявление сделал аэроразведчик 72-й ОМБр ВСУ Николай Ворошнов, который принимает участие в боевых действиях на данном направлении.
«Марьинка пала. До Курахово – менее 14 км по прямой дороге. Поля, посадки, хутор и небольшая деревня. После Авдеевки они все силы бросят на прорыв в направлении Курахово-Угледара. Почти уверен, что здесь будет следующий наступательный кулак. Скоро нас ждет "крепость Курахово», - передает «Страна» слова Ворошнова.

При этом генерал ВСУ Тарнавский заявил 13 декабря, что украинская армия по-прежнему удерживает оборону на Марьинском и Авдеевском направлении.


Напомним, 12 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные полностью освободили Марьинку в ДНР от ВСУ, отодвинув линию обороны украинской армии за пределы города. Он добавил, что в ходе боев часть боевиков ВСУ были ликвидированы, некоторым удалось сбежать, а некоторые попали в плен к ВС РФ.

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#военные
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#всу
#вс рф
#владимир рогов
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В зоне СВО ликвидирован наёмник из Швеции, воевавший за ВСУ
SVT: воевавший за ВСУ шведский наемник ликвиирован в зоне СВО
13 декабря 2023, 16:45

Фото: iStock/johan_h

Российские военные ликвидировали гражданина Швеции, который воевал на стороне ВСУ в зоне проведения специальной операции. Об этом сообщает шведское агентство SVT со ссылкой на МИД королевства.
«Швед погиб в боях на Украине. Министерство иностранных дел Швеции подтвердило, что мужчине около 30 лет, он уроженец Свеланда», – говорится в сообщении.

Ранее издание Rebelion сообщало, что Украинские власти используют латиноамериканских наемников как «живой таран» против армии России. Согласно сообщению, латиноамериканцев отправили на самые трудные и напряженные боевые рубежи, им отводилась роль «живого тарана» против российских позиций.

Авторы материала пишут, что иностранных наемников ожидает «билет в один конец», так как Вооружённые силы Российской Федерации применяют мощнейшие вооружения против ВС Украины.

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#всу
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#вс рф
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Шольц: вторую Patriot, поставленную ВСУ ФРГ, введут в эксплуатацию до конца года
13 декабря 2023, 16:21

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вторая система противовоздушной обороны Patriot, которая поставлена Украине Германией, будет введена в эксплуатацию до конца этого года. Об этом Шольц сообщил во время выступления перед парламентом.
Напомним, в августе этого года Берлин впервые поставил киевскому режиму боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов системы Patriot. С той же партией боеприпасов и техники отправились более шести тысяч дымовых боеприпасов калибра 155 миллиметров, 100 пулеметов MG5, пять бронированных машин, четыре разведывательных беспилотника и более десятка грузовых автомобилей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поддержка Киева со стороны Запада не может изменить ход специальной военной операции

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#боеприпасы
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#оружие
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Элитная бригада ВСУ стоит на грани разгромного поражения
MWM: элитная бригада ВСУ почти разгромлена из-за нехватки боеприпасов
13 декабря 2023, 16:02

Фото: iStock/Michele Ursi

Элитная 47-я механизированная бригада ВСУ находится на грани разгромного поражения из-за отсутствия западного вооружения. Об этом пишет Military Watch Magazine.
«Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью», — говорится в материале.

В таком положении элитная бригада ВСУ оказалась из-за нехватки вооружения, пишет издание, отмечая, что прекращение поставок оружия может привести к тому, что ВСУ будут лишены боеспособности на самых ключевых направлениях.

Также украинские военные жалуются на вооружение, передаваемое им странами Евросоюза. По их словам, переданные боеприпасы почти бесполезны в сражении. Особенно отмечается итальянское оборудование, которое славится среди ВСУ своим низким качеством. Таким образом, самой надежной является техника, унаследованная от СССР, а также американские образцы отмечают бойцы ВСУ.

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#военные
#техника
#боеприпасы
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#сво
#всу
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#вооружения
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Почти половина жителей прифронтовых районов Украины согласны на мир с Россией
13 декабря 2023, 15:23

Фото: istockphoto/JARAMA

Почти половина украинцев, проживающих в прифронтовых регионах, согласны на заключение мира с РФ на условиях отказа от занимаемых Россией территорий и получения гарантий безопасности от Запада.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС). Например, на юге страны за полное прекращение военных действий выступают 46% местных жителей, а на востоке — 47%. Однако в целом по стране готовность к заключению мира с Россией выражают только 32% населения.

При этом 58% жителей Украины высказались за продолжение боевого противостояния, даже в случае значительного сокращения западной поддержки и с риском потери новых территорий.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко говорил о том, что Киев и союзники задумались о неких «рискованных» вариантах финансирования ВСУ, как, например, повышение налогов и включение печатного станка.

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Минобороны: Войска РФ уничтожили цеха по сборке и ремонту украинских БПЛА
13 декабря 2023, 14:49

Фото: istockphoto/aapsky

Российские военные нанесли серию комбинированных ударов по военной инфраструктуре Украины. В результате было нанесено огневое поражение цехам, где проводилась сборка и ремонт беспилотных летательных аппаратов для Вооружённых сил Украины (ВСУ).
По сообщению пресс-службы министерства обороны РФ, для нанесения ударов использовались самолёты оперативно-тактической авиации, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. В результате атак все намеченные цели были поражены, отметили в военном ведомстве.

Кроме цехов по производству и ремонту дронов, за сутки удалось поразить три склада боеприпасов, хранилище горючего, радиолокационную станцию кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 «Пеликан», а также живую силу и боевую технику противника в 118 районах.

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#рф
#всу
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#самолёты
#боеприпасы
#склад
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Сивков: Новые атомные подлодки Путина могут уничтожить «три Польши»
Сивков: новые атомные подлодки ВМФ России могут уничтожить «три Польши»
13 декабря 2023, 14:40

Фото: IStock/Alexyz3d

Президент России Владимир Путин усилил Военно-морской флот двумя новыми «смертоносными» атомными подлодками. Атомный подводный крейсер «Император Александр III» несет на себе 16 межконтинентальных ракет, а атомная подлодка «Красноярск» оснащена ядерными крылатыми ракетами и торпедами.
Как рассказал «Радио 1» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков, этого достаточно, чтобы стереть с лица земли несколько небольших стран.
«Корабль обладает баллистическими ракетами “Булава” в количестве 16 штук, каждая из которых может нести до 10 ядерных боеголовок. Этого достаточно, чтобы любая страна Европы, такая как Франция или Германия, прекратила свое существование, а народы исчезли с лица Земли навсегда. Одна такая лодка способна уничтожить две-три Польши или Румынии», - отметил Константин Сивков.
Эксперт подчеркнул, что подводные лодки обладают мощными гидроакустическими комплексами, а также гиперзвуковой ракетой «Циркон», которая способна вывести из строя два «Авианосца» США.

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#россия
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#испытания
#вмф
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Госдума продлила право участников СВО обратиться за кредитными каникулами
ГД продлила на 2024 год право участников СВО обратиться за кредитными каникулами
13 декабря 2023, 12:35

Фото: iStock/FedotovAnatoly

Госдума приняла закон о продлении до конца 2024 года права участников специальной военной операции и членов их семей обратиться за кредитными каникулами, а также о списании кредитных поручительств погибших или тяжело раненых участников спецоперации.
На данный момент участники спецоперации могут получить кредитные каникулы по потребительским кредитам займам, потеке и кредитным картам. Отмечается, что подать заявку для оформления кредитных каникул можно не позднее 31 декабря текущего года.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, данная норма продлевается еще на год, так как специальная операция все еще длится. Сообщается, что закон должен вступить в силу со дня его официальной публикации. 

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Исследование: После начала СВО Украину покинул каждый пятый учёный
13 декабря 2023, 12:14

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Специалисты оценили ущерб, который понесла украинская наука после начала в стране боевых действий. Почти 20% учёных покинули страну только за первый год специальной военной операции.
Данные социологического опроса, которые были опубликованы в журнале Humanities and Social Sciences Communications, показывают, сто с начала конфликта к осени 2022 года с Украины эмигрировали 18,5% людей науки, большая часть которых занимались исследовательской деятельностью.

В публикации подчёркивается, что немалая часть этих учёных имеет лишь «ненадёжные контакты» с принимающими научными учреждениями. Также указывается, что около 15% людей науки, оставшихся на Украине, бросили ранее проводимые исследования. Почти четверть специалистов (23,5%) потеряли доступ к материалам, необходимым для исследований, а 20,8% респондентов из научных кругов лишились физического доступа в институты и лаборатории.

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«Солдаты неудачи»: Трагическая судьба иностранных наемников на Украине шокировала СМИ
Rebelion: Украина использует латиноамериканских наемников как живой таран
13 декабря 2023, 12:05

Фото: istock / Anna_Anikina

Украинские власти используют латиноамериканских наемников как «живой таран» против армии России. Об этом пишет Rebelion.

«Латиноамериканцев отправили на самые трудные и напряженные боевые рубежи, вернее, на все боевые рубежи, потому что вся территория Украины находится под прицелом России, а латиноамериканцам отводилась роль «живого тарана» против российских позиций. Поэтому им выпала «незавидная доля», открывшая счет постоянным потерям», — говорится в материале.
Авторы материала пишут, что иностранных наемников ожидает «билет в один конец», так как Вооружённые силы Российской Федерации применяют мощнейшие вооружения противВС Украины.

В статье подытожили, что солдаты удачи становятся на Украине «солдатами неудачи», для которых наибольшим счастьем будет возвращение на радину живыми. 

Ранее сообщалось, что ВСУ лишатся живой силы и не сможет удерживать фронт, если конфликт затянется. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#всу
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