Российские военные помогли кадетам академии в Алеппо выйти из окружения

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Благодаря совместным политическим усилиям России и Сирии кадеты Военно-технической академии в Алеппо были благополучно выведены из окружения террористов. Об этом сообщило командование Сирийской арабской армии.
Кадеты и офицеры академии оказались заблокированы в здании после нападения боевиков на Алеппо, передаёт РИА Новости. Затем они совершили тяжёлый марш-бросок, попали в окружение террористов, которые уже начали применять артиллерию и пулемёты.
Затем совместные усилия и военно-политическая координация России и Сирии помогли снять осаду террористов и помочь кадетам покинуть академию. Они добрались до города Хомс, где получили необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что в ходе столкновения с боевиками несколько кадетов были убиты и ранены.
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