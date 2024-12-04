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Российские военные помогли кадетам академии в Алеппо выйти из окружения

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Благодаря совместным политическим усилиям России и Сирии кадеты Военно-технической академии в Алеппо были благополучно выведены из окружения террористов. Об этом сообщило командование Сирийской арабской армии.


Кадеты и офицеры академии оказались заблокированы в здании после нападения боевиков на Алеппо, передаёт РИА Новости. Затем они совершили тяжёлый марш-бросок, попали в окружение террористов, которые уже начали применять артиллерию и пулемёты.

Затем совместные усилия и военно-политическая координация России и Сирии помогли снять осаду террористов и помочь кадетам покинуть академию. Они добрались до города Хомс, где получили необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что в ходе столкновения с боевиками несколько кадетов были убиты и ранены.

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Захарова: Россия удивлена реакции Филиппин на присутствие подлодки «Уфа»
04 декабря 2024, 15:32

Фото: iStock/Alexyz3d

Россия удивилась реакции Филиппин на присутствие подводной лодки «Уфа» ВМФ России в исключительной экономической зоне страны. Так на соответствующий вопрос журналистов ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Честно говоря, эта реакция нас удивила», — заявила Захарова.

Она пояснила, что заход подлодки был осуществлен в рамках международного права. Таким образом, нахождение российской подлодки в исключительной экономической зоне Филиппин является правомерным и не противоречит нормам.

Захарова отметила, что лодка находится в надводном положении, а экипаж готов выйти на связь с представителями ВС прибрежного государства, что является прямым свидетельством того, что никаких скрытых мотивов ее пребывания там нет.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте выражал обеспокоенность присутствием российской «Уфы» в части Южно-Китайского моря, так как государство считает это место своей исключительной экономической зоной.

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Россия оправится от «травмы ЕГЭ» только через 20 лет — Зюганов
04 декабря 2024, 14:45

Геннадий Зюганов (Фото: kremlin.ru)

Введение в России болонской системы образования — это худшее, что можно было придумать. Единый госэкзамен нанёс стране травму, от которой она оправится не ранее, чем через 20 лет.
Такое мнение высказал лидер КПРФ, депутат Государственной думы Геннадий Зюганов. Его слова приводит телеграм-канал URA.RU. Глава фракции коммунистов считает, что невысокое качество образования мешает стране стать великой державой.

«Завод вы можете взорвать и за два года отстроить. А если вы взорвете образование, вы взорвете целое поколение», — заявил Зюганов.

Политик и законодатель добавил, что после навязывания «болонки» (болонской системы образования - прим. ред.) образование в России попало в колею, ведущую в тупик, из которой никак не удаётся «выскочить».

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Познер: интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону — хороший знак
04 декабря 2024, 13:49

Владимир Познер (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Советский и российский журналист, телеведущий Владимир Познер заявил, что интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону — это хороший знак, передал Телеграм-канал Радиоточка «НСН».
Владимир Познер обратил внимание, что политики подобного уровня, как Сергей Лавров, не дают интервью просто так. Российский журналист полагает, что в таких случаях они преследуют определенные цели.

«Они понимают, почему они дают интервью данному журналисту. Поэтому я бы сказал, что да, это хороший знак», — подчеркнул телеведущий.

Владимир Познер отметил, что у американских СМИ кризис свободы слова. Они транслируют лишь одну точку зрения относительно Российской Федерации и специальной военной операции на Украине. Российский журналист считает, что у Такера Карлсона есть собственная точка зрения, которой он придерживается.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко на странице в своей социальной сети сообщила, что Владимир Зеленский боится давать интервью Такеру Карлсону.

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Reuters: Мирный план Трампа включает отказ Украины от территорий в пользу России
04 декабря 2024, 13:37

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

План вновь избранного президента США Дональда Трампа включает в себя территориальные уступки в пользу России. Кроме того, предполагается отказ Киева от притязаний на вступление в НАТО в обозримом будущем.
Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к Трампу, а также на анализ предложений его советников. В публикации указано, что советники американского президента публично и в частных разговорах обсуждают идеи относительно мирного урегулирования на Украине. Предполагается, что значительная часть территорий страны будет передана России. Отмечается, что предложения трёх главных советников Трампа имеют общие черты, включая отказ от повестки вступления Украины в НАТО.

Авторы материала подчёркивают, что Трампу ещё предстоит собрать рабочую группу для разработки окончательного плана мирного урегулирования. В настоящее время рассматриваются три основных варианта: от будущего вице-президента Джей-Ди Вэнса, экс-директора национальной разведки Ричарда Гренелла и номинированного на должность специального представителя по Украине Кита Келлога.

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#сша
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Reuters: Украина и страны ЕС выступят против мирного плана Трампа
04 декабря 2024, 13:08

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Киевские власти, страны Евросоюза и некоторые законодатели в США выступят против любых предложений вновь избранного главы Белого дома Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине.
Это связано с тем, что возможный план не будет включать в себя вступление Украины в Североатлантический альянс. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на мнение аналитиков и бывших сотрудников спецслужб. Они отмечают, что инициативы Трампа столкнутся с противодействием со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского, который назвал членство Украины в НАТО ключевым пунктом в вопросе перемирия с Россией.

В Конгрессе США и руководстве стран Евросоюза также будут чинить препятствия американскому лидеру, чтобы мирное соглашение осталось недостижимым, а боевые действия продолжались. Таким образом, у Трампа останется «меньшее рычагов давления» на Киев, чтобы заставить украинцев сесть за стол переговоров, заключают авторы публикации.

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#зеленский
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Политолог рассказал, как избежать революции в Грузии
Политолог Капанадзе: властям Грузии нужно аккуратно и жестко подавить протесты
04 декабря 2024, 12:36

Фото: iStock/sibway

Власти Грузии смогут избежать революции, если будут аккуратно и в то же время жестко подавлять протесты. Об этом заявил политолог Васо Капанадзе. По его словам, руководству страны важно действовать в рамках закона.
«Они обязаны выстоять,они обязаны и дальше контролировать ситуацию с помощью своих сторонников, с помощью правоохранительных органов. Они работают четко, не дают возможности деструктивным силам организовать в Тбилиси и в целом в стране очередную революцию, очередной государственный переворот. <…> В любом случае властям нужно действовать аккуратно, решительно, иногда жестко, но в рамках закона», — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.
Капанадзе добавил, что правящую партию ждет тяжелое противостояние, так как оппозиция может еще больше накалить обстановку. По информации политолога, организаторы протестов уже вывели на улицы не только студентов, но и школьником с учителями.

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#грузия
#протесты
#парламент
#политика
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«Ъ»: экс-замглавы Минтранса РФ Семенова арестовали из-за наличия ВНЖ в Израиле
04 декабря 2024, 11:35

Фото: iStock/ Zolnierek

У бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова есть вид на жительство в Израиле, из-за которого суд решил взять его под стражу на время расследования уголовного дела о мошенничестве, сообщила газета «Коммерсантъ».
В ходатайстве указывалось, что 10 ноября Алексей Семенов получил вид на жительство в Израиле на срок до 10 февраля 2025 года. Вследствие чего, пребывая на свободе, чиновник может скрыться за пределами Российской Федерации, заявили в суде следователи.

Ещё у Алексея Семенова есть связи среди работников Минтранса и он может оказывать давление на свидетелей для того, чтобы помешать ходу расследования.

Ущерб от мошенничества, в котором обвиняется Алексей Семенов, оценивается в 240 миллионов рублей. Свою вину чиновник отрицает.

Согласно информации следствия, данную сумму похитили в октябре 2012 года во время реализации госконтракта между Минтрансом и подведомственного ему ФГУП «Защитаинфотранс». Экс-гендиректора этого предприятия Вячеслава Смирнова тоже арестовали по делу Алексея Семенова.

Их адвокаты уже обжаловали избранную меру пресечения.

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Собянин: В 2025 году минимальная пенсия в Москве будет составлять 25 850 рублей
04 декабря 2024, 11:23

Сергей Собянин (Фото: kremlin.ru)

В Москве принято решение об индексации на 5,5% социальных выплат с 1 января 2025 года. Минимальная пенсия в столице в следующем году составит 25 850 рублей.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, слова которого приводятся на официальном портале правительства и мэра Mos.ru. Индексация также коснётся многодетных семей и тех родителей, которые воспитывают детей-инвалидов, детей-сирот и усыновителей. Увеличатся выплаты участникам Великой Отечественной войны и Героям Труда.

Кроме того, будут проиндексированы социальные выплаты для супружеских пар, отмечающих юбилеи семейной жизни, долгожителей в возрасте 100 лет и старше и других льготных категорий граждан. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Политическая эмиграция или публичная казнь»: раскрыта дальнейшая судьба Зеленского
Медведев: Зеленского ждет позорная политическая эмиграция или публичная казнь
04 декабря 2024, 10:58

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский должен покинуть свой пост, его ожидает позорная политическая эмиграция или публичная казнь. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Просроченный нелегитимный президент б. Украины должен уйти и исчезнуть. Преступник, наркоман, гнида. Поддерживается США, будущая судьба вполне очевидна: позорная политическая эмиграция или публичная казнь», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон не смог преодолеть правительственный кризис и должен уйти с занимаемого. По словам Медведева, он поддерживается США, а будущая судьба его неизвестна.

Кроме того, зампред Совбеза РФ считает, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили также необходимо сложить полномочия, чего она упорно не хочет делать. Медведев назвал ее «наглой дурой», отметив, что ее будущее также неизвестно.

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Медведев оценил происходящее в Грузии
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