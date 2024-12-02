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В Сирии при поддержке сил РФ армия нанесла удары по террористам

За сутки ВКС РФ и сирийская армия ликвидировали не менее ста террористов
Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Сирийская армия при поддержке российской авиации за последние сутки уничтожила более 100 террористов в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо.
Данные об этих событиях предоставил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

В ходе операции нанесены ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков, их технике, складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также командным пунктам и артиллерийским расчетам. Были ликвидированы колонны техники и системы РСЗО. Операция стала частью усилий сирийской армии и ВКС России по отражению террористической агрессии в указанных регионах.



В то же время, в районе Эт-Танф зафиксированы восемь случаев нарушения правил использования воздушного пространства Сирии авиацией международной коалиции под руководством США. Истребители F-15 дважды появлялись в воздушном пространстве парами.

Также известно, что воздушно-космические силы (ВКС) России совместно с сирийской армией уничтожили 320 боевиков и 63 единицы техники в воскресенье, 1 декабре, в Идлибе, Хаме и Алеппо.

При этом вечером 2 декабря «Радио 1» сообщало, что боевики захватили Алеппо с поддержкой США и Украины в Сирии.

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#сирия
Шольц направил «послание» Путину из Киева
Из Киева Шольц заявил Путину о неизменности немецкой помощи Украине
02 декабря 2024, 22:55

Фото: iStock/alzay

Находясь с визитом в Киеве, канцлер Германии Олаф Шольц обратился к президенту России, подчеркнув, что Германия намерена поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется.
Канцлер Германии заверил, что его страна останется верной своему курсу, оказывая всестороннюю помощь украинскому народу. Сообщение канцлера появилось на его официальной странице в соцсети Х.

В своём обращении к Владимиру Путину канцлер акцентировал, что западные союзники не собираются ослаблять свои усилия в поддержке Киева. Германия, по его словам, продолжит обеспечивать стабильность и поддержку Украины в этом сложном периоде.

«Мое послание из Киева Путину: Мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет. Мы будем рядом с украинским народом — столько, сколько потребуется», — заявил Шольц.

Визит Шольца в столицу Украины стал ещё одним свидетельством решимости Германии сохранить курс на поддержку Украины в её противостоянии с Россией. Ранее Олаф Шольц заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским объявит об очередных поставках вооружения Киеву на сумму 650 миллионов евро.

Незадолго до этого в Германии заявили о критической ситуации для ВСУ.

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#олаф
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Путин пошутил про выборы в Румынии
Путин о выборах в Румынии: кандидат не понравился, решили пересчитать голоса
02 декабря 2024, 19:42

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин объяснил готовность Румынии повторно провести первый тур президентских выборов. Об этом он сообщил на встрече в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых.
По словам российского лидера, на выборах в Румынии «кандидат не понравился, решили пересчитать голоса». Путин отметил, что таким образом результаты выборов разочаровали власти страны.

Напомним, в Румынии 24 ноября состоялись президентские выборы, которые проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура 1 место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов.

29 ноября выяснилось, что первый тур президентских выборов в Румынии будет проведен снова в случае отмены результатов Конституционным судом страны.

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Уволившийся из ВСУ генерал Марченко заявил о глобальной коррупции на Украине
02 декабря 2024, 18:34

Фото: iStock/Silent_GOS

Уволившийся из ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко заявил о глобальной коррупции на Украине, из-за чего у бизнеса «опускаются руки» и он все меньше помогает армии. Об этом информирует «Страна.ua».
По его словам, раньше бизнес активно помогал ВСУ, однако теперь у его представителей нет никакого желания это делать. Марченко пояснил, что на сегодняшний день большинство украинских предпринимателей заинтересованы в продаже своего бизнеса, а также в переезде в другую страну.

Марченко, по данным из открытых источников, уволился из украинской армии в начале прошлого месяца по состоянию здоровья.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что солдаты ВСУ жалуются на коррупцию в армии и вымогательство денег со стороны командования. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#коррупция
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РИА Новости: боевики захватили Алеппо с поддержкой США и Украины в Сирии
02 декабря 2024, 17:25

Фото: istockphoto/zabelin

Боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (в прошлом называлась «Джебхат ан-Нусра»*) захватили Алеппо в Сирии, используя американские передовые технологии, а также поддержку украинских советников. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источники.
«Боевики группировки «ан-Нусра»* не имеют опыта применения высоких технологий, и освоить их не было бы возможно без советников с Украины, из «Исламской партии Туркестана»* и сирийских офицеров (которые перешли на сторону террористов. — Прим. ред.)», — сказано в публикации.
Уточняется, что у террористов были дроны с GPS и ИИ. Они пользовались техникой с большого расстояния.

Источник резюмировал, что сирийские военные впервые с 2011 года имеют дело с мощными средствами, обеспечивающими противнику радиоэлектронную борьбу.

Ранее сообщалось, сколько боевиков ликвидировали в Сирии при участии российской армии.

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#новости
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Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
02 декабря 2024, 16:40

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Уточняется, что главной темой разговора стал кризис в Сирии. В процессе беседы политиков была выражена безусловная поддержка действиям законных властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны.

Согласно информации пресс-службы, по результатам разговора намечен план дальнейших контактов между глава государств и на иных уровнях. Отмечается, что президентами также обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества между Россией и Ираном в различных сферах.

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«Правосудие побоялось подступиться»: Захарова о помиловании Хантера Байдена
Захарова указала на карикатуру демократии США и произвол Хантера Байдена
02 декабря 2024, 16:05

Фото: istockphoto/TolikoffPhotography

Американское правосудие «побоялось даже подступиться» к коррумпированной цепочке в США, «которая, очевидно, выстраивалась еще при (бывшем президенте США Бараке) Обаме», заявила в беседе с НТВ официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала помилование действующим заокеанским лидером Джо Байденом своего сына Хантера, обвиняемого в финансовых преступлениях. В частности, в уходе от налогов.

Захарова подчеркнула, что нынешний хозяин Белого дома обещал не вмешиваться в процесс над сыном, однако «очевидно, понимал, что помилует» его.

Российский дипломат добавила, что в истории с байденовским отпрыском умалчивается коррупционная связка из членов его семейства, демократов США и Киева.

Собеседница НТВ резюмировала, что решение американского президента можно назвать лишь «карикатурой на демократию», поскольку, по словам Захаровой, за произволом Байдена-младшего наблюдал весь мир в то время, как любой состоятельный американец отправился бы за аналогичные преступления в тюрьму.

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Путин отложил Игры дружбы
02 декабря 2024, 16:03

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Игры дружбы отложены указом президента России Владимира Путина, документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
«Впредь до особого решения президента Российской Федерации отложить проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы», — сказано в нем.
Также отмечено, что мера направлена на защиту прав спортсменов и организаций на свободный доступ к спортивной деятельности на международном уровне.

Перед этим глава Российского футбольного союза Александр Дюков заявлял, что ситуация с допуском россиян к международным турнирам изменится в грядущем году.

Он подчеркнул важность снятия несправедливых политически мотивированных решений, которые запрещают россиянам выступать на мировом уровне.

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Эксперты высказались о решении Байдена помиловать сына
Адвокат Почуев: помилование Байдена говорит о коррупции в США на высоком уровне
02 декабря 2024, 15:48

Фото: istockphoto/rarrarorro

Помилование президента США Джо Байдена для его сына Хантера говорит о том, что США поощряет коррупцию на самом высоком уровне. Об этом заявил президент Международной коллегии адвокатов города Москвы «Право, Закон, Порядок» Александр Почуев. По его словам, у клана Байдена заканчивается власть и уходящий президент таким образом закрывает «острые» вопросы.
«Эта ситуация наглядно демонстрирует, что «колыбель мировой демократии», которая по всему миру развязывает войны и революции под лозунгом борьбы с коррупцией и за «демократию», сама по факту поощряет коррупционные проявления на самом высоком уровне», — пояснил он в беседе с RT.
В то же время политолог Юрий Светов в комментарии для «Вечерней Москвы» отметил, что решение Байдена не является чем-то уникальным в истории США, в списки о помиловании американские президенты часто включают близких людей.
«Он семейный человек. Байден пережил в своей жизни огромную трагедию с гибелью близких (его первая жена и маленькая дочь погибли в автокатастрофе — прим. ред.). И, естественно, он вступился за Хантера. У него есть возможность, и он это сделал. Говорил он одно, а дела — это другое. Также явно на него жена в этом отношении серьезно давила. <…> Сейчас у Байдена развязаны руки, ему не избираться, он больше не отвечает за что-то», — поделился Светов.
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В Кремле отреагировали на сообщения о задержании россиян в Грузии
Песков: у Кремля отсутствуют данные о личностях задержанных в Грузии россиян
02 декабря 2024, 14:48

Фото: istockphoto/yulenochekk

У Кремля нет информации о личностях россиян, задержанных в Грузии, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы не располагаем информацией, что это за люди. Но, с другой стороны, очевидно, что, принимая участие в нападении на силовиков, они нарушали закон страны», — сказал он, отвечая на вопрос.
Перед этим грузинские журналисты проинформировали, что восемь россиян задержали за нападение на полицейских в ходе протестов оппозиции в Тбилиси.

Эксперты ранее отмечали, что происходящее в Грузии указывает на украинский сценарий. В ноябре 2013 года на Украине произошел госпереворот, получивший название «Евромайдан». Беспорядки начались на фоне приостановки подписания документа о евроинтеграции.

В Грузии заявляли о заморозке переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года.

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