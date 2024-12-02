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Сирийская армия при поддержке российской авиации за последние сутки уничтожила более 100 террористов в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо.
Данные об этих событиях предоставил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.
В ходе операции нанесены ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков, их технике, складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также командным пунктам и артиллерийским расчетам. Были ликвидированы колонны техники и системы РСЗО. Операция стала частью усилий сирийской армии и ВКС России по отражению террористической агрессии в указанных регионах.
В то же время, в районе Эт-Танф зафиксированы восемь случаев нарушения правил использования воздушного пространства Сирии авиацией международной коалиции под руководством США. Истребители F-15 дважды появлялись в воздушном пространстве парами.
Также известно, что воздушно-космические силы (ВКС) России совместно с сирийской армией уничтожили 320 боевиков и 63 единицы техники в воскресенье, 1 декабре, в Идлибе, Хаме и Алеппо.
При этом вечером 2 декабря «Радио 1» сообщало, что боевики захватили Алеппо с поддержкой США и Украины в Сирии.
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В ходе операции нанесены ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков, их технике, складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также командным пунктам и артиллерийским расчетам. Были ликвидированы колонны техники и системы РСЗО. Операция стала частью усилий сирийской армии и ВКС России по отражению террористической агрессии в указанных регионах.
В то же время, в районе Эт-Танф зафиксированы восемь случаев нарушения правил использования воздушного пространства Сирии авиацией международной коалиции под руководством США. Истребители F-15 дважды появлялись в воздушном пространстве парами.
Также известно, что воздушно-космические силы (ВКС) России совместно с сирийской армией уничтожили 320 боевиков и 63 единицы техники в воскресенье, 1 декабре, в Идлибе, Хаме и Алеппо.
При этом вечером 2 декабря «Радио 1» сообщало, что боевики захватили Алеппо с поддержкой США и Украины в Сирии.
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Мария Моисеева