Российские войска ударили по военному объекту в Днепропетровске, сообщило подполье

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Вооруженные силы РФ нанесли удар по военному объекту национальной гвардии Украины в Днепропетровске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Сообщается, что после прилета был виден большой столб дыма. Несколько кварталов оцеплены сотрудниками СБУ и военными.
Подпольщик добавил, что впритык к автопарку находится СИЗО. Некоторые корпуса Вооруженные силы Украины использует как склад и расположения.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Днепропетровск в пять утра получил удар по военному объекту. Известно, что на территории автопарка нацгвардии находилась гусеничная и колесная военная техника стран НАТО, было заскладировано БК и ГСМ», — заявил Лебедев.
Подпольщик добавил, что впритык к автопарку находится СИЗО. Некоторые корпуса Вооруженные силы Украины использует как склад и расположения.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова